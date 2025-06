Vereineturnier der Stockschützen in Salgen

Bei sommerlichen Temperaturen stellten sich auch dieses Jahr wieder 16 Moarschaften aus allen drei Gemeindeteilen Salgen, Bronnen und Hausen dem sportlichen Wettbewerb und nahmen am 3. Vereineturnier des SV Salgen/Bronnen teil. Der Wanderpokal ging letztendlich an die SV-Fußballer mit dem Teamnamen „Thunderdome Baby“, die in einem bis zum letzten Stock spannenden Finale mit einem 9:8-Sieg die Oberhand gegenüber dem Schützenverein Hubertus Bronnen behielten. Den dritten Platz teilten sich der Gemeinderat und die Feuerwehr Hausen.

