Städtepartnerschaften wie die Mindelheimer sind „nötiger denn je“

Der Förderkreis organisiert eine Reise nach Sant Feliu de Guixols – und die 40 Mitreisenden aus Mindelheim sind von der Stadt am Mittelmeer begeistert. Wie die Partnerschaften neue Impulse bekommen sollen.

Mit Blick auf den Überfall Russlands auf die Ukraine waren sich Bürgermeister Carles Motas López, Mindelheims Altbürgermeister Erich Meier und die Vorsitzenden des Förderkreises Städtepartnerschaft Mindelheim, Birgit Fröhlich und Wilhelm Unfried, einig: Städtepartnerschaften sind in diesen Zeiten nötiger denn je, denn nur ein geeintes Europa könne in diesen schwierigen Zeiten bestehen und an einer friedlichen Weltordnung mitwirken. Gesagt wurde dies bei einem offiziellen Empfang der Stadt Sant Feliu de Guixols für die Gäste aus Mindelheim. Bürgermeister López empfing die Schwaben im Sitzungssaal des Rathauses. An dem Empfang nahm auch Antoni Juanals teil, der damals die Partnerschaftsurkunden unterschrieben hatte.

Altbürgermeister Erich Meier erläuterte als Zeitzeuge die Entstehung dieser Partnerschaften, die mit einem Besuch des Bürgermeisters von Bourg-de-Péage, Henri Durand, 1960 in Mindelheim begonnen hatten. 1961 wurde die Jumelage zwischen Mindelheim und Bourg-de-Péage offiziell besiegelt. Meier betonte, dass Mindelheim die vierte bayerische Stadt gewesen sei, die eine Städtepartnerschaft mit Frankreich eingegangen sei. Durand schloss noch weitere Partnerschaften mit East Grinstead in England, Verbania in Italien und Sant Feliu. Zur Vermeidung von Einzelpartnerschaften, so Meier, habe man sich 1994 entschlossen, eine gegenseitige Partnerschaft einzugehen. Mit in die Ehe brachte Mindelheim dann noch Schwaz.

Partnerschaften wie die der Stadt Mindelheim bringen neue Impulse

Seitdem hat es zahlreiche Begegnungen gegeben, etwa beim Spiel „Jugend ohne Grenzen“. Einig war man sich, dass die Partnerschaften neue Impulse bräuchten. Ein Weg dazu seien persönliche Begegnungen. Deshalb will der Förderkreis Städtepartnerschaft jedes Jahr in eine andere Partnerstadt reisen. Begegnungen schaffen Kontakte. Dass dies keine Floskeln sind, wurde schon zwei Tage später deutlich. Die Mindelheimer wurden in die Galerie Duván eingeladen. Duván ist ein in Kolumbien geborener Maler. Seine Werke sind an den „vier Augen“ der Personen erkennbar, sie sollen darauf hinweisen, dass man die Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachten und somit zu unterschiedlichen Schlüssen kommen kann. Zu dem Künstlerkreis gehört auch der deutsche Fotograf Ralf Langenhorst. Der Förderkreis versprach, Kontakte nach Mindelheim zu knüpfen.

40 Mindelheimerinnen und Mindelheimer besuchten die Partnerstadt Sant Feliu de Guixols am Mittelmeer, rund 80 Kilometer nördlich von Barcelona. Das Bild entstand vor der historischen Benediktinerabtei, die den Ursprung der heutigen 24.000 Einwohner zählenden Stadt bildet. Foto: Unfried

Zum weiteren Programm von Reiseleiter Wilhelm Unfried gehörten ein Ausflug und eine Stadtführung ins benachbarte Girona sowie ein Tagesausflug nach Barcelona mit Stadtführung. Aber die Gäste erfuhren auch einiges über Sant Feliu, dessen Ursprung ein Kloster war, das heute noch steht. Die malerischen kleinen Gassen in der Altstadt mit vielen gemütlichen Restaurants luden dank der sommerlichen Temperaturen bis in die Nacht zum Verweilen ein. Und auch beim Partnerschaftsabend mit spanischen Freunden gab es Typisches: Patatas mit einer köstlichen scharfen Soße und Calamares.

Ein Strand mitten in der Stadt und eine schöne Altstadt mit hübschen Gassen (hier mit Blick auf den Marktplatz) – das ist Sant Feliu de Guixols. Foto: Unfried

Land und Leute lernte man beim dreitägigen Fest „D’Aqui“ kennen, was so viel wie „von hier“ bedeutet. Es wurden Produkte aus der Region verkauft, dazu gab es viel Musik und natürlich Tapas und ein Programm für alle Altersschichten. Ein weiteres Highlight war der Strand mitten in der Stadt. Nicht nur Altbürgermeister Erich Meier warf sich in die sommerlich warmen Fluten. (un)