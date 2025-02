Achtung, Satire: Bad Wörishofen setzt auf Reality-TV

Dass die Stadt Bad Wörishofen im Foyer des Rathauses und auf dessen Parkdeck Kameras installiert hatte, hatte im Januar für einiges Aufsehen gesorgt. Damals hatte die Stadt die Videoüberwachung damit begründet, dass es im Eingangsbereich des Rathauses und auf dem Parkdeck immer wieder unschöne Vorfälle gegeben hatte. Jetzt sickerte jedoch durch, dass es der Stadt mit den Aufnahmen nur sehr am Rande um mehr Sicherheit für Angestellte und Besucher ging.

Tatsächlich nämlich standen finanzielle Überlegungen im Vordergrund. Denn bekanntlich geht es dem städtischen Haushalt ziemlich nass rein, was – Kneipp hin, Kneipp her – der kommunalen Gesundheit überhaupt nicht förderlich ist. Man könnte auch sagen: Der Stadt steht das Wasser bereits bis zum Hals. Wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren war, wollte sie mit den heimlichen Aufnahmen deshalb ganz groß ins Reality-TV-Geschäft einsteigen und damit ordentlich Kasse machen. Als Titel waren unter anderem „Big Brother – Kneipp Classics“, „Das Rathaus der Stars“ und „Survival in Kneippsandalen“ angedacht. Auf Hinweise auf die Kameras sollte bewusst verzichtet werden, um die Authentizität der Aufnahmen nicht zu gefährden: Angestellte und Besucher sollten ganz natürlich agieren.

„Krawall-TV“ hätte Bad Wörishofen jährlich zweistellige Millionenbeträge einbringen sollen

Unter dem Titel „Krawall-TV“ sei überdies die Gründung eines eigenen Spartensenders im Gespräch gewesen. Geplant war offenbar, dort nicht nur die mit heiteren Texten à la „Pleiten, Pech und Pannen“ unterlegten Videos der Überwachungskameras zu zeigen, sondern auch Live-Übertragungen aus dem Stadtrat sollten regelmäßig ausgestrahlt werden. Letztlich scheiterten die ehrgeizigen Pläne, die der Stadtkasse jährlich zweistellige Millionenbeträge hätten einbringen sollen, jedoch an der Kleinlichkeit des Stadtrates: Dieser hatte sich in bekannter Piefigkeit darüber entrüstet, dass die Installation der Kameras rechtlich nicht ganz einwandfrei war und er – was möglicherweise noch schwerer wog – vorab nicht über die innovative Einnahmequelle informiert worden war.

Die Kameras sind inzwischen zwar wieder abgebaut worden, doch ganz vom Tisch ist die Reality-TV-Idee damit noch nicht. Immerhin hat die Technik alles in allem rund 8000 Euro gekostet. Wenigstens diese Unkosten würde die Stadt zu gerne wieder „einspielen“. Da das Geheimnis nun schon gelüftet ist, könnten die Kameras deshalb fest im Sitzungssaal installiert werden. Eine entsprechende Entscheidung soll der Stadtrat in einer seiner nächsten Sitzungen fällen. Darin soll dann auch darüber gesprochen werden, welche zusätzlichen Elemente den Erfolg der Übertragungen und damit die Höhe der Einnahmen steigern könnten.

Denkbar wären etwa Ekelprüfungen, wie man sie aus dem Dschungelcamp kennt, aber auch Tanzeinlagen auf dem Parkett des Sitzungsaals nach dem Beispiel von „Let‘s Dance“. Letzteres, so die Überlegung einiger Räte, würde dem Ganzen einen Hauch von Glamour, wenn nicht gar subtiler Erotik verleihen und könnte so dazu beitragen, das angestaubte Image der Stadt gehörig aufzupolieren. Das wiederum könnte den Tourismus beflügeln: Statt nur auf Kneipps Spuren zu wandeln sowie kalte Güsse, Schrothkur und Auftritte diverser Kosaken-Chöre zu genießen, könnten die Besucherinnen und Besucher als Studiogäste der Sitzungen eine ganz andere Seite ihres Urlaubsdomizils kennen- und lieben lernen.