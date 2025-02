Achtung Satire: Mindelheim plant innovatives Marktkonzept

Es ist doch wirklich vertrackt: Als der Wochenmarkt vergangenes Jahr wegen des Weihnachtsmarktes vom Marien- auf den Kirchplatz umziehen musste, sorgte das bei einigen treuen Wochenmarkt-Kundinnen und -Kunden für Irritationen. Denn trotz vorheriger Ankündigungen und der Hinweisschilder, die die Stadt auf dem Marienplatz und an der Maximilianstraße auf Höhe des Kirchplatzes angebracht hatte, fanden sie den Wochenmarkt erst, nachdem sie stundenlang durch die labyrinthische Innenstadt der Schwabenmetropole geirrt waren. Doch mit einer neuen Idee will die Stadt aus dieser Not künftig eine Tugend machen – mit gleich mehreren positiven Effekten.

