Schießen

22.04.2023

Das Schützenheim der Frundsbergschützen wird zum Haus der Vereine

Ein Haus, unterschiedliche Nutzer: Die Frundsbergschützen Mindelheim vermieten Räume ihres Schützenheims an der Schwabenwiese an andere Vereine und Gruppen. Unter einem Dach wird mittlerweile Darts, Yoga, Line-Dance und Reha-Sport angeboten.

Von Axel Schmidt

Seit fast 130 Jahren steht es da: das Schützenheim der Frundsbergschützen in Mindelheim. Erbaut wurde es 1894, erweitert in den 1960er-Jahren, umgebaut und renoviert in den 1980er-Jahren und seit 2003 mit einem unterirdischen, 50 Meter langen Schießstand versehen. Mittlerweile aber sind es nicht nur die Schützen, die das schmucke Haus am Fuße des Burgbergs nutzen.

Schon seit einiger Zeit nämlich ist es dem Vorsitzenden der Frundsbergeschützen, Thomas Krauß, ein Anliegen, dass sich das Schützenheim nach außen hin öffnet. Schließlich werde es nur an wenigen Tagen in der Woche von den Schützen genutzt. "Wir sind nur an zwei, drei Abenden zum Training oder zum Rundenwettkampf drin", sagt Krauß.

