Von der Stadtwehr zum Schützenverein: Die Frundsbergschützen werden 500 Jahre alt

Plus Statt der Schlacht von Peutelstein wird beim Frundsbergfest in diesem Jahr die Übergabe der Schützenordnung vor 500 Jahren zelebriert. Diese gilt als Ursprung der Frundsbergschützen.

Festlicher und größer könnte die Jubiläumsfeier kaum ausfallen: Die Frundsbergschützen Mindelheim werden in diesem Jahr stolze 500 Jahre alt – und können ihren Geburtstag im Rahmen des Frundsbergfestes feiern.

Denn der Namensgeber, Georg von Frundsberg, war es, der den Boden für einen der ältesten Schützenvereine der Region bereitete. 1523, ein Jahr nach dem Mailänder Feldzug, stellte der Vater der Landsknechte den Feuerschützen der Stadt Mindelheim eine Schützenordnung aus. Ihm war in Italien offenbar bewusst geworden, dass in Zukunft nicht nur Städte mit Feuerwaffen verteidigt, sondern auch Schlachten und Kriege mit dieser Waffengattung gewonnen werden.