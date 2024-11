Wintereinbruch: Frontalcrash mit Verletzten und zahlreiche weitere Unfälle in Bad Wörishofen

Der Wintereinbruch sorgte für mehrere Verkehrsunfälle in Bad Wörishofen. Ein Autofahrer wurde bei einem Frontalzusammenstoß verletzt.

Am Donnerstagabend ereigneten sich im Bereich der Polizeiinspektion Bad Wörishofen aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse mehrere Verkehrsunfälle. „Mehrere Verkehrsteilnehmer passten ihre Geschwindigkeit nicht an die glatten Fahrbahnen an und gerieten ins Schleudern oder konnten nicht rechtzeitig bremsen“, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zwei Frauen wurden bei einem Frontalzusammenstoß verletzt

Der folgenschwerste Unfall ereignete sich zwischen Bad Wörishofen und Kirchdorf. Ein 32-jähriger Autofahrer aus dem Unterallgäu geriet bei schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Polizei nennt nicht angepasste Geschwindigkeit als Ursache des Unfalls. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie die Beifahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein weiterer Mitfahrer blieb unverletzt. Beide Unfallfahrzeuge wurden durch Abschleppdienste geborgen. Der Gesamtsachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 13.000 Euro. Die Straße war für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt. Der 32-Jährige müsse mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Zwei Unfälle auf der Kreisstraße MN23 bei Bad Wörishofen

In Rammingen und Bad Wörishofen ereigneten sich zudem zwei Unfälle auf der Kreisstraße MN23. Eine 47-jährige Autofahrerin sei auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

In Bad Wörishofen kam ein 72-Jähriger im Bereich der Kirchdorfer Straße mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und streifte ein Ortsschild. Auch hier beläuft sich der Schaden laut Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Auto landet zwischen Türkheim und Rammingen im Straßengraben

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen dem Bahnhof Türkheim und Rammingen verlor ein 23-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Auto und streifte eine Leitplanke. Der Wagen landete in einem Straßengraben. Ein anderer Autofahrer half bei der Bergung.

Kurz darauf geriet ein 21-Jähriger beim Abbiegen von der Wörishofer Straße in Türkheim auf die Irsinger Straße ins Schleudern. Er kollidierte mit einem Verkehrsschild und einem Zaun.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren mit Winterreifen ausgestattet. Alle Fahrer müssten aber wegen unangepasster Geschwindigkeit mit Anzeigen rechnen. (mz)