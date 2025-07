Sportlich, künstlerisch, bewegend: Das Schulfest am JBG begeistert zahlreiche Besucher

Normalerweise ist das Gymnasium in Türkheim ab Freitagmittag ein verlassener Ort. Nicht so vergangenen Freitag. Das Schulfest des Joseph-Bernhart-Gymnasiums (JBG) lockte zahlreiche Besucher an. Alle wollten wissen, was ihre Kinder, Enkel oder Freunde für das Fest vorbereitet hatten – und das war eine ganze Menge.

In der Aula gab es unter anderem einen Line-Dance zu „Cotton Eye Joe" sehen. Foto: Victoria Moser

Wer sich sportlich beweisen wollte, konnte am JBG-Masters teilnehmen und seine Fähigkeiten in sechs Challenges unter Beweis stellen. In der Sporthalle begeisterten sich die Jüngeren am Nerf-Parcours, bei dem sie Plastikflaschen mit Schaumstoffmunition umschießen und über Hindernisse klettern mussten. Wem das zu actionreich war, der sah beim Zirkusprojekt vorbei oder bestaunte die Tänzerinnen und Tänzer in der Aula, die unter anderem ihren Line-Dance zu „Cotton Eye Joe“ zum Besten gaben.

Die Besucher des Schulfests konnten sich unter anderem davon überzeugen, was ein 3D-Drucker so alles drucken kann – sogar eine Büste von Rektor Josef Reif. Foto: Victoria Moser

In der „JBGallery“ wurden Kunstwerke von Lehrkräften versteigert

Im Pausenhof der Schule konnte man selbstgebaute Insektennisthilfen kaufen, sich ein Pop-Up-Theaterstück von Shakespeare ansehen und leckeres Essen genießen. Daneben konnten Besucherinnen und Besucher auch selbst kreativ werden: Der Zaun, hinter dem die drei Hühner des JBGs scharren, brauchte nämlich dringend etwas Farbe und so konnten Holzblumen bemalt werden, die daran aufgehängt wurden. Gegen Abend war eine Seite des Zauns komplett mit bunten Holzblumen geschmückt.

In der Aula des Joseph-Bernhart-Gymnasiums herrschte reger Andrang, als dort Kunstwerke des Schulpersonals versteigert wurden. Foto: Victoria Moser

Auch im Lindenhof konnte man einige Kunstwerke entdecken. Schülerinnen und Schüler hatten unter Anleitung des Graffiti-Künstlers Loomit eine Wand mit Tieren und Comic-Figuren verschönern dürfen. Aber nicht nur die Jugendlichen zeigten ihr künstlerisches Können: Bei der „JBGallery“ wurden von Lehrerinnen und Lehrern gemalte Bilder versteigert. Eines war an Maurizio Cattelans Installation „Comedian“ angelehnt – nur war die Banane, die der Künstler mit Klebeband an der Wand befestigt hatte, durch eine Gurke ersetzt worden.

Unter Anleitung des Graffiti-Künstlers Loomit haben die Schülerinnen und Schüler im Lindenhof eine Wand verschönert. Foto: Victoria Moser

Eine Ausstellung gibt Einblicke in eine Schüler-Exkursion nach Krakau

Neben vielen unterhaltsamen Programmpunkten stach ein Projekt besonders heraus. Die 16 Schülerinnen und Schüler des P-Seminars „Verfolgung, Vertreibung, Ermordung: Jüdisches ‚Leben’ in Krakau zur Zeit des Nationalsozialismus“ stellten in einem Klassenzimmer vor, wie sie dieses Schuljahr eine Exkursion nach Krakau und einen Besuch der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau organisiert haben. „Ich war während meines Studiums in Krakau und habe die Gedenkstätte in Auschwitz besucht. Damals kam mir der Gedanke, dass jeder Schüler und jede Schülerin dort einmal gewesen sein sollte. Jetzt konnte ich diesen Plan mit meinem P-Seminar umsetzen“, erklärt Maximilian Bondl, der das Seminar geleitet hat.

Das P-Seminar „Jüdisches Leben in Krakau zur Zeit des Nationalsozialismus" zeigte mit einer eindrucksvollen Ausstellung, was die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Exkursion erlebt haben Foto: Victoria Moser

Die Ausstellung, die kommende Woche auch der Landtagsabgeordnete Klaus Holetschek besuchen will, zeigt auf mehreren Schautafeln, welche Orte die Gruppe in Krakau besucht und wie sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Die Teilnehmer hatten Fotos der Fahrt aufgehängt, Videos vorbereitet, interaktive Stationen aufgebaut und Informationstexte verfasst. Ein besonderes Highlight war ein Video-Tagebuch, das einen guten Einblick in die Exkursion und die Arbeit der Seminarteilnehmer gab. „Jetzt konnten wir zeigen, was wir im Seminar gemacht und wofür wir uns das ganze Jahr lang angestrengt haben“, sagt Patricia, Teilnehmerin des P-Seminars. Adrian, ein weiterer Teilnehmer, sagt rückblickend: „Mir ist der Besuch der Gedenkstätte am stärksten im Gedächtnis geblieben. Ich fand den Haupteingang von Birkenau, durch den Jüdinnen und Juden sowie andere Verfolgte des NS-Regimes mit Zügen gebracht wurden, sehr eindrücklich.“

Am liebsten würde der Lehrer die Fahrt nach Auschwitz-Birkenau jedes Jahr anbieten

Maximilian Bondl ist mit der Arbeit und dem Verhalten der Schülerinnen und Schüler sehr zufrieden. Ihm ist es wichtig, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten: „Wenn ich könnte, würde ich diese Fahrt jedes Jahr anbieten. Ich finde, der Besuch der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau sollte für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe verpflichtend sein. Ich glaube, dass uns in den letzten Jahren noch einmal klar wurde, wie zerbrechlich Demokratien sind und wie wichtig Minderheitenschutz in Demokratien ist. Ich hoffe, dass die Schülerinnen und Schüler das mit dieser Fahrt verstanden haben.“

Bunte Blumen schmücken nun den Zaun, hinter dem die drei Hühner des JBG scharren. Foto: Victoria Moser

Ob zum Nachdenken anregend, informativ, unterhaltsam oder interaktiv – die Ausstellungen und Vorführungen der Schülerinnen und Schüler haben gezeigt, wie vielfältig und kreativ die Schulgemeinde des Joseph-Bernhart-Gymnasiums ist.

Viel Spaß hatten die Kinder im Nerf-Parcours. Hier waren Zielsicherheit, Schnelligkeit und Geschick gefragt. Foto: Victoria Moser