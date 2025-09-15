Schulstart: Mehr Erstklässler im Unterallgäu und neue Chancen in Bad Wörishofen

Für 1587 Kinder an den 30 Grundschulen im Unterallgäu beginnt am Dienstag das große Abenteuer Schule. Im Vorjahr waren es 1481 ABC-Schützen. In Memmingen gehen 444 Mädchen und Buben an sieben Grundschulen den Start. Vor einem Jahr waren es dort 474 Kinder. Insgesamt besuchen die Grundschulen 6226 Kinder, teilte Schulamtsdirektorin Ursula Abt mit. 5987 waren es im vorigen Schuljahr. Während die Zahl der Grundschüler spürbar steigt, bleibt sie an den Mittelschulen nahezu konstant.

Rund 2400 Schülerinnen und Schüler besuchen die Mittelschulen im Landkreis. In Memmingen sind es 942. Im Schnitt besuchen 20,9 Schülerinnen und Schüler im Unterallgäu eine Klasse. Im vorigen Schuljahr waren es 21,3 Kinder je Klasse.

Die Unterrichtsversorgung ist an allen Schulen gewährleistet

1327 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten an den 51 Grund- und Mittelschulen des Landkreises und der Stadt Memmingen in insgesamt 523 Klassen. „Das Staatliche Schulamt erhielt eine gute Stundenzuweisung sowohl für die Grundschule als auch für die Mittelschule. Für Arbeit im kommenden Schuljahr konnte den Schulen – unter anderem durch das Abschließen befristeter Arbeitsverträge – ausreichend Personal zugeteilt werden“, heißt es im Bericht zum Schulanfang. Die Unterrichtsversorgung für die Kinder und Jugendlichen an allen Grund- und Mittelschulen sei sichergestellt.

Zusätzlich zum vorgeschriebenen Unterricht in allen Klassen konnten Lehrerstunden für besondere Vorhaben zur Verfügung gestellt werden. So gibt es verschiedene Angebote zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund wie Deutschklassen, Vorkurse zur Sprachförderung oder sogenannte DeutschPLUS-Klassen. Für die inklusive Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf konnten außerdem zusätzliche Stunden gewährt werden.

Um Unterricht auch in Krankheitsfällen oder während Elternzeiten von Kolleginnen und Kollegen durch Vertretungen zu gewährleisten, gibt es beim Schulamt eine „Mobile Reserve“ aus insgesamt 97 Lehrkräften für Grund- und Mittelschulen.

Zum Schuljahr 2025/26 dürfen sich im Schulamtsbezirk fünf Grundschulen „Sportgrundschulen“ nennen. Es sind die Albert-Schweitzer-Grundschule in Ettringen, die Grundschulen Heimertingen, Sontheim und Tussenhausen sowie die Grundschule an der Elsbethenschule in Memmingen.

Die Wörishofer Pfarrer-Kneipp-Schule profitiert vom Startchancenprogramm

Neu aufgenommen ins Startchancenprogramm von Bund und Ländern wurde die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule in Bad Wörishofen. Über zehn Jahre verteilt bekommt die Schule zusätzliche Mittel, um die Chancen für benachteiligte Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Das Startchancen-Programm ist auf zehn Jahre angelegt. Zunächst müssen die Schulen den Ist-Stand analysieren. Unterstützung erhalten sie dabei von der Qualitätsagentur als auch von Schulentwicklungsmoderatorinnen und -moderatoren. Auch der Fortbildungsbedarf an den Schulen wird ermittelt. (mz)