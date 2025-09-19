Icon Menü
Schwerer Unfall in Wiedergeltingen: Rettungshubschrauber bringt 86-Jährigen ins Krankenhaus

Wiedergeltingen

Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Wiedergeltingen ist am Donnerstag ein 86-jähriger Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
    Mit einem Hubschrauber ist der Radfahrer ins Krankenhaus geflogen worden, der sich bei einem Unfall in Wiedergeltingen schwere Verletzungen zugezogen hat.
    Mit einem Hubschrauber ist der Radfahrer ins Krankenhaus geflogen worden, der sich bei einem Unfall in Wiedergeltingen schwere Verletzungen zugezogen hat. Foto: Oliver Berg, dpa (Symbolbild)

    Auf der Kreisstraße MN10 bei Wiedergeltingen hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet, bei dem ein 86-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er auf dem Radweg neben der Kreisstraße und wollte nach links in die Wiedergeltinger Straße abbiegen. Dabei übersah er jedoch einen von hinten heranfahrenden 51-jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls links abbiegen wollte. Zwar versuchte dieser noch, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte und wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dass der Radfahrer einen Helm trug, habe ihn vor schwereren Kopfverletzungen geschützt, so die Polizei. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Wegen des Unfalls war die Kreisstraße zweieinhalb Stunden gesperrt. (mz)

