Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Auf der Kreisstraße MN10 bei Wiedergeltingen hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet, bei dem ein 86-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er auf dem Radweg neben der Kreisstraße und wollte nach links in die Wiedergeltinger Straße abbiegen. Dabei übersah er jedoch einen von hinten heranfahrenden 51-jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls links abbiegen wollte. Zwar versuchte dieser noch, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte und wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dass der Radfahrer einen Helm trug, habe ihn vor schwereren Kopfverletzungen geschützt, so die Polizei. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Wegen des Unfalls war die Kreisstraße zweieinhalb Stunden gesperrt. (mz)

