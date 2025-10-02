Straße nach Unfall zwei Stunden gesperrt

Ein Schwerverletzter und ein laut Polizei beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochvormittag zwischen Zaisertshofen und Tussenhausen ereignet hat. Ein 54-Jähriger fuhr mit seiner Tochter in Richtung Tussenhausen, als ihm einfiel, dass er etwas zu Hause vergessen hatte. Um zu wenden, wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen. Gleichzeitig hatte jedoch ein 60-Jähriger gerade zum Überholen angesetzt und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 60-Jährige schwer verletzt, der 54-Jährige und seine neunjährige Tochter kamen mit dem Schrecken davon. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten war die Straße zwei Stunden gesperrt. (mz)

86874 Tussenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis