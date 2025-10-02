Icon Menü
Schwerer Unfall zwischen Zaisertshofen und Tussenhausen: 60-Jähriger schwer verletzt

Tussenhausen

Straße nach Unfall zwei Stunden gesperrt

Zwischen Zaisertshofen und Tussenhausen ist am Mittwoch ein Unfall passiert. Ein 60-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.
    Bei einem Unfall zwischen Zaisertshofen und Tussenhausen ist am Mittwoch ein 60-Jähriger schwer verletzt worden.
    Bei einem Unfall zwischen Zaisertshofen und Tussenhausen ist am Mittwoch ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolbild)

    Ein Schwerverletzter und ein laut Polizei beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochvormittag zwischen Zaisertshofen und Tussenhausen ereignet hat. Ein 54-Jähriger fuhr mit seiner Tochter in Richtung Tussenhausen, als ihm einfiel, dass er etwas zu Hause vergessen hatte. Um zu wenden, wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen. Gleichzeitig hatte jedoch ein 60-Jähriger gerade zum Überholen angesetzt und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 60-Jährige schwer verletzt, der 54-Jährige und seine neunjährige Tochter kamen mit dem Schrecken davon. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten war die Straße zwei Stunden gesperrt. (mz)

