Schwerer Verkehrsunfall auf der 96 bei Wiedergeltingen: 34-Jähriger und Beifahrerin im Krankenhaus

Wiedergeltingen

Auto überschlägt sich auf der A96: Zwei Schwerverletzte

Am Donnerstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A96 bei Wiedergeltingen. Ein 34-Jähriger kam von der Fahrbahn ab. Nun liegen sowohl er als auch seine Beifahrerin im Krankenhaus.
Von Magdalena Schamper
    • |
    • |
    • |
    Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin des PKWs sind jetzt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Foto: Stefan Puchner/dpa

    Schwerer Verkehrsunfall auf der A96 bei Wiedergeltingen: Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr kam ein 34-jähriger Autofahrer bei starkem Regen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und blieb im angrenzenden Acker liegen. Beide konnten sich selbst aus dem Auto befreien, wurden aber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde laut Polizeibericht abgeschleppt. Die genaueren Umstände des Unfalls sind bislang noch ungeklärt. (mz)

