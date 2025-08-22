Auto überschlägt sich auf der A96: Zwei Schwerverletzte

Schwerer Verkehrsunfall auf der A96 bei Wiedergeltingen: Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr kam ein 34-jähriger Autofahrer bei starkem Regen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und blieb im angrenzenden Acker liegen. Beide konnten sich selbst aus dem Auto befreien, wurden aber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde laut Polizeibericht abgeschleppt. Die genaueren Umstände des Unfalls sind bislang noch ungeklärt. (mz)

Magdalena Schamper

86879 Wiedergeltingen

A96