Nachwuchsschwimmer des TSV Bad Wörishofen überzeugen beim Bayernfinale

Es war das Highlight in dieser Hallen-Schwimmsaison: Die B-Juniorinnen des TSV Bad Wörishofen nahmen an der bayerischen Mannschaftsmeisterschaft in Bamberg teil. Bei diesem Wettkampf ging es um die Qualifikation für das Bundesfinale der DMSJ (Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend) in Wuppertal.

Die Bad Wörishofer Mannschaft bestand aus Paula Jünger, Emma Schweitzer, Sophia Miller, Paula Scholz und Mia Tröber. Das Team des TSV Bad Wörishofen galt als Außenseiter, da die Konkurrenz der Top-Vereine wie Nürnberg, Erlangen und München groß war. Dennoch zeigten die TSV-Mädchen gleich beim ersten Start, dass sie sich in dieser Rolle wohlfühlten.

Gleich in der ersten Staffel gibt es einen neuen Vereinsrekord

Bei der ersten Staffel, der 4x100-Meter-Freistil-Staffel erreichte die B-Jugend mit einem neuen Vereinsrekord von 04:56,06 Minuten die Beckenwand. Danach folgten die Staffeln über 4x100 m Rücken, 4x100 m Schmetterling und 4x100 m Brust - und das Bad Wörishofer Team machte da weiter, wo es zuvor aufgehört hatte: Mit weiteren drei neuen Vereinsrekorden war die Teilnahme am Bayernfinale schon mehr als gelungen.

Nach vier Starts lagen die Bad Wörishofer Schwimmerinnen in der Gesamtwertung auf Platz sieben, Rang sechs war in Reichweite. Entsprechend wurde es bei der letzten Staffel über die 4x100 m Lagen noch einmal spannend. Hier startete Emma Schweitzer auf der Rückenstrecke, es folgten Sophia Miller (Brust), Paula Scholz (Schmetterling) und als Schlussschwimmerin Mia Tröber (Kraul). Weil das TSV-Quartett am Ende schneller war, als die zweite Mannschaft der SSG 81 Erlangen, durfte am Ende über Platz sechs in der Gesamtwertung gejubelt werden.

Am Ende reicht es für den sechsten Platz

Das Trainerduo Alexandra und Johanna Vögele war sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis: „Dass wir auf diesem Niveau mithalten können und solch eine super Leistung bringen, mit zahlreichen Vereinsrekorden, hätten wir uns alle nicht erträumen können.“ Jetzt fahre man mit einem sechsten Platz nach Hause und zähle zu den Top-Sechs-Mannschaften Bayerns. So war die Teilnahme trotz der verpassten Qualifikation für die deutsche Mannschaftsmeisterschaft ein voller Erfolg für die Schwimmabteilung des TSV Bad Wörishofen.