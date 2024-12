Seelsorger im Gefängnis: Der Mann, dem auch Kriminelle ihr Herz öffnen

„Egal, was ein Mensch getan hat, man darf ihm nicht seine Würde nehmen.“ Der frühere Bad Wörishofer Dekan Filip Bäder ist seit September Gefängnisseelsorger in der Justizvollzugsanstalt Memmingen und setzt das dort um. Dabei sind die Herausforderungen so vielfältig, wie die Menschen, die seinen Rat und Trost suchen, gerade in der Zeit um Weihnachten. „Ich geb auch schon mal Gebetsteppiche aus“, sagt der Katholik dazu.

Karin Donath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anja Ellinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis