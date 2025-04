Amberg/Wiedergeltingen meldet sich zurück

eich sind sie ja allemal, die Spiele zwischen der SG Amberg/Wiedergeltingen und dem TV Boos in dieser Kreisliga-Saison. Stand im Hinspiel ein 5:3 für die SG zu Buche, so rang das Team von Coach Alois Schneider den TV Boos nun am Samstagnachmittag auf eigenem Platz mit 4:2-Toren nieder. Als Tabellenletzter angetreten, zeigte die SG Amberg/Wiedergeltingen von der ersten Minute an ein so doch etwas unerwartetes Gesicht: Mutig und selbstbewusst forcierten die Gastgeber nämlich die Offensive. Dies überraschte offensichtlich auch den TV Boos, der Mühe hatte, sich damit zurechtzufinden.

Robert Prestele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiedergeltingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis