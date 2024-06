Hochwasser in Unterallgäu: In Ettringen war die Wertach "fair"

Vor allem das eindringende Grundwasser hat in Ettringen Schäden angerichtet. Dennoch zieht Bürgermeister Robert Sturm eine vorsichtig-optimistische Bilanz der Hochwasserkatastrophe.

Aufatmen auch in Ettringen: "In der Einheitsgemeinde Ettringen ist man bisher relativ glimpflich davongekommen", ist Bürgermeister Robert Sturm erleichtert: "Die Wertach hat sich ,fair' verhalten." Schwerpunkte der Einsätze lagen im Bereich Siebnach und Ettringen am Langweidbach sowie an den Hangleiten in Siebnach und durch das Eindringen von Grundwasser im Westen und Osten Ettringens. Der Ortsteil Siebnach sei durch das Grundwasser teilweise noch schlimmer betroffen als Ettringen. Einige kleinere Straßen mussten gesperrt werden. "Dank der permanenten Wachsamkeit und Hilfsbereitschaft der drei Ortswehren mit ihren Kommandanten konnte Schlimmeres verhindert werden", ist Sturm überzeugt. Die Großzügigkeit der Türkheimer Firma Dachser mit Sand und Kies habe seiner Einschätzung nach auch viel zur Beherrschung der Lage beigetragen. (mz)

