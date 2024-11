Schwelbrand in Siebnach: Zwei Männer verhindern Schlimmeres

Mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung wurden am Dienstagnachmittag zwei Männer vorsichtshalber in eine Klinik eingeliefert. Die Mitarbeiter hatten laut Polizei in einem Lagergebäude dichten Qualm bemerkt, der aus einer derzeit ungenutzten Wohnung in dem Firmengebäude im Ettringer Ortsteil Siebnach drang. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr versuchten die Männer, den Schwelbrand zu löschen. Als dann die Einsatzkräfte aus Siebnach, Ettringen, Schwabmünchen und ein Fachberater vom THW Memmingen am Brandort eintrafen, war der Schwelbrand schnell unter Kontrolle. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

