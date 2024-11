Wenn man mal muss: So steht es um öffentliche Toiletten in Mindelheim

Keiner besucht sie gern, doch wenn man dann eine braucht, wünscht man sich nichts sehnlicher – die Rede ist von öffentlichen Toiletten. Sie genießen nicht den besten Ruf, sind aber hin und wieder unverzichtbar. Seit 2001 wird der Toilette sogar ein eigener Tag gewidmet: der 19. November. Pünktlich zum Welttoilettentag schauen wir deshalb, wie es eigentlich um öffentliche Toiletten in Mindelheim steht.

Zwei öffentliche Toiletten gibt es momentan in Mindelheim, beide liegen zentral: eine am Busbahnhof in der Landsberger Straße 7 und die zweite am Einlasstor in der Kirchgasse 9. Geöffnet sind sie jeweils von 8-19 Uhr. Die Toiletten seien beide in einem guten Zustand und werden täglich gereinigt, sagt Roswitha Müller von der Gebäudeverwaltung der Stadt Mindelheim. „Es ist schwer, Personal dafür zu bekommen.“ Einige Reinigungsfirmen hätten die Anfrage der Stadt abgelehnt. Dies liegt wohl auch an dem schlechten Ruf der Klohäuschen.

Während der Weihnachtsmarktzeit hat eine Toilette länger geöffnet

Von Anwohnern oder Passanten hätten sie bisher keine Beschwerden zu den Toiletten erhalten. Hin und wieder komme es aber zu Vandalismus oder zu Besuchern, die sich etwas zu lang in den Häuschen aufhalten. „Einer hat sich mal zum Schlafen reingelegt“, berichtet Müller. Um so etwas vorzubeugen, schließen die Toiletten bereits am frühen Abend. Hier gibt es bald jedoch eine Ausnahme: Wenn der Weihnachtsmarkt vom 5. bis 15. Dezember in der Mindelheimer Altstadt stattfindet, schließt die Toilette in der Kirchgasse erst um 21.30 Uhr. So steht dem Glühweintrinken nichts mehr im Weg.

Momentan seien keine weiteren öffentlichen Toiletten in Mindelheim geplant. Stattdessen gibt es aber gleich fünf „nette Toiletten“. Dabei handelt es sich um Toiletten von öffentlichen Gebäuden oder Gastronomien, die Passanten nutzen dürfen, auch wenn sie nichts vor Ort kaufen. Seit 15 Jahren gibt es das Konzept schon. In Mindelheim nehmen das Café Sisters, das Weberhaus, das Theatereck am Forum, die Burggaststätte und das Rathaus selbst daran teil.

Die netten Toiletten in Mindelheim werden häufig genutzt

„Die nette Toilette am Rathaus wird sehr gut angenommen, weil sie am saubersten ist“, erzählt Müller. Pro Tag kämen ungefähr zehn bis 15 Personen vorbei, um das WC im Rathaus zu nutzen. Auch alle anderen teilnehmenden Gaststätten berichteten, dass das Angebot gut angenommen werde.

„Für meinen Geschmack zu gut“, sagt die Inhaberin der Burggaststätte Angelika Bertele. Auf dem Gelände gebe es nur zwei Toiletten, die beide von der Burggaststätte betrieben würden. Viele Besucherinnen und Besucher, die nur den Spielplatz, den Bienenpfad oder das Burggelände besuchten, nutzten dann ihre Toiletten. Während in der Innenstadt sechs Toiletten öffentlich genutzt werden können, sind das auf dem Georgenberg nur die zwei der Burggaststätte. Die Gastronomin hofft, dass sich die Situation durch Verhandlungen mit der Stadt in Zukunft verbessert.