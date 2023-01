Türkheim

Die Zukunft des Türkheimer Gymnasiums ist grün

Plus Die neue Solaranlage auf dem Gebäude soll die Stromversorgung der Schule absichern. Auch die Schülerinnen und Schüler werden mit dem Thema Nachhaltigkeit konfrontiert.

Das Joseph-Bernhart-Gymnasium (JBG) in Türkheim freut sich über konstant gute Anmeldezahlen: 663 Schülerinnen und Schüler besuchten im Schuljahr 2022/23 das JBG, davon 69 in der 12. Jahrgangsstufe und 104 in den 5. Klassen, Den größten Anteil haben die Jahrgangsstufen 6 bis 11 mit insgesamt 490 Gymnasiasten. „Das JBG sieht sich somit gut vorbereitet für das Aufwachsen des neunjährigen Gymnasiums“, so Schulleiter Josef Reif bei der jüngsten Sitzung des Zweckverbandes Gymnasium Türkheim.

