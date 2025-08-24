Ferienglück auf dem Pferderücken

Zwei bunte Tage „mit viel Pferd“ hat das Team des Mindelheimer Reit- und Fahrvereins den Kindern beim Sommerferienprogramm versprochen, und dieses Versprechen wurde auch gehalten. Sieben Kinder zwischen fünf und neun Jahren haben spannende Einblicke in die Welt der Pferde bekommen. Dabei gab es neben einer spannenden Schnitzeljagd im Mindelheimer Wald und vielen kreativen Angeboten auch ganz viel Neues zu lernen und zu entdecken. Fünf Betreuerinnen sowie Reitlehrerin Friederike Holtkamp begleiteten die Kinder bei ihrem Pferdeabenteuer.

Die Kinder durften die Pferde mit Sternen und Herzen bemalen

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurde den Kindern das Verhalten gegenüber den Pferden erklärt. „Immer von vorn ans Pferd herankommen und nicht rennen“, weiß bereits die neunjährige Henrietta. Dann ging es auch schon an die richtige Vorbereitung der Tiere vor dem Ausritt. Striegeln, bürsten, Mähne und Schweif kämmen und Hufe auskratzen nicht vergessen. Und auch ein wenig kunterbunter Spaß darf natürlich nicht fehlen. Mit allen Farben des Regenbogens durften die Kinder die vier Pferde namens Sternchen, Gentleman, Leo und Neo bunt verzieren. Neben glitzernden Sternen, strahlenden Sonnen und vielen Herzen tauchten auch Ketchup und Mayo auf dem Fell der Pferde auf. „Und das sind jetzt die Pommes?“, fragt Betreuerin Sophie mit Blick auf ein paar gelbe Streifen und der sechsjährige Korbinian stimmt begeistert zu.

Die beiden Schwestern Henrietta und Tilda bemalen Schulpferd Gentleman mit vielen bunten Sonnen und Sternen. Und auch ein paar Zöpfchen in der Mähne durften natürlich nicht fehlen. Foto: Magdalena Schamper

Franzi und Paula bemalen die Stute „Sternchen". Passend zum Namen bekommt sie einen ganzen Kosmos aufs Fell gemalt. Foto: Magdalena Schamper

Nachdem die Kinder einen Helm und eine Schutzweste angelegt und die Pferde gesattelt bereit standen, durften die kleinen Reiter auch schon aufsteigen. Auf einmal ganz schön hoch stellen die Kinder fest. Doch sicher fühlen sie sich auf dem Rücken der geduldigen Tiere trotzdem. Aufmerksam führen die fünf Betreuerinnen die Kinder durch den Wald, wo es dann noch ein kleines Pferdequiz gibt. Bei der Frage nach Pferdefilmen sind „Wendy“ und „Bibi und Tina“ natürlich ganz vorn dabei und auch um die Fellfarbe der Tiere geht es. Sowohl die neunjährige Franzi als auch die achtjährige Aurelia kennen natürlich bereits den Unterschied zwischen Rappen und Schimmeln. Für jede richtige Antwort der Kinder gibt es ein Leckerli für ihre vierbeinige Begleitung. Nach der etwa einstündigen Schnitzeljagd wurden die Pferde dann wieder abgesattelt und mit Wasser und Shampoo auch von der bunten Fingerfarbe befreit.

Nach dem Ausritt kam die Farbe wieder ab. Neben den Pferden bekamen auch die Kinder etwas Wasser ab. Foto: Magdalena Schamper

Um das Warten auf das Mittagessen zu überbrücken, spielten die Kinder dann noch ein Spiel, in dem sie in drei Teams Fragen beantworten mussten, um einen Apfel oder eine Karotte für ihr Pferd zu gewinnen. Die kleinen Pferdefreundinnen und -freunde beeindruckten dabei mit ihrem Wissen über Pferderassen und auch über den Tölt, eine besondere Gangart, für die vor allem Islandpferde bekannt sind.

Ein bunt gestaltetes Hufeisen erinnert an das Ferienprogramm

Auch am zweiten Tag stand dann wieder ein Ausritt in den Wald auf dem Programm. Die sechs Mädels Henrietta, Tilda, Paula, Franzi, Aurelia, Paula und auch Tierliebhaber Korbinian freuten sich über das Wiedersehen mit dem am Vortag entdeckten Lieblingspferd. Auch kreativ wurden die Ferienkinder: Alle durften ein Hufeisen dekorieren, das sie anschließend mit nach Hause nehmen durften. Neben Farben und Glitzer wurde hier auch mit Sternen, Blumen und natürlich ganz viel Spaß dekoriert. „Richtig toll“ fanden das die pferdeliebenden Kinder und freuen sich bereits aufs nächste Jahr, denn dann wollen sie auf jeden Fall noch einmal auf den Reiterhof kommen.