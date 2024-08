Sexuelle Belästigung am Baggersee

Am Sonntagabend wurde eine Frau, die am südöstlichen Badesee zwischen Sontheim und Attenhausen lag und sich sonnte, sexuell belästigt. Die 45-Jährige lag auf ihrer Decke, als sich ein anderer Badegast unerkannt näherte und sie am Körper berührte. Als sich die Frau verbal dagegen wehrte, ging er zunächst zurück auf seine Decke und verließ dann kurz darauf das Gelände in unbekannte Richtung. Der bislang unbekannte Täter war etwa 60 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Er hatte kurze, graue Haare, einen Dreitagesbart und führte ein silberfarbenes Herrenfahrrad und einen Rucksack in Camouflage-Design mit sich. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden von der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegengenommen. (mz)

