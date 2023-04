Tiny-House fängt in Waldstück Feuer und brennt aus

Gegen drei Uhr nachts fängt ein Tiny House in einem Waldstück bei Sontheim Feuer. Die Feuerwehren können es nicht mehr retten.

Ein in einem Waldstück bei Sontheim im Unterallgäu stehendes Tiny House ist in der Nacht auf Donnerstag in Brand geraten. Laut Polizei handelte es sich um eine mobiles Tiny House auf einem umgebauten Sattelauflieger, das südöstlich von Grabus am sogenannten Schwingberg fest installiert war.

Demnach gerieten ein Pkw und der Sattelauflieger gegen drei Uhr nachts in Vollbrand. Der Besitzer nutze die Unterkunft für Aufenthalte während der Jagd und hatte das Auto gegen 2.30 Uhr abgestellt.

Tiny House brennt im Unterallgäu aus: 60.000 Euro Schaden

Mutmaßlich wegen eines technischen Defekts geriet das Auto in Brand, von dort griff das Feuer auf das mit Holz verkleidete Haus über. Sowohl Auto als auch Anhänger brannten vollständig aus.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf 60.000 Euro. Beim Brand waren 55 Feuerwehrkräfte im Einsatz. (AZ)