Wenn ein Spiel eben nicht nur 90 Minuten dauert ...

Bezirksliga Süd

Der FC Bad Wörishofen hadert nach dem Schlusspfiff mit zwei späten Gegentoren. Denn bis dahin hatte alles nach einem Sieg für die Kneippstädter ausgesehen.

Kreisliga Allgäu Nord

Der SV Oberegg etabliert sich mit dem 2:0-Sieg beim TSV Kirchheim endgültig in der Verfolgergruppe. Aufsteiger Kirchheim dagegen zahlt weiter Lehrgeld in der Kreisliga. Nach zuletzt drei Niederlagen konnte der TSV Mindelheim diesmal wenigstens einen Teilerfolg verbuchen – so richtig zufrieden konnte das Team von Coach Patrick Eckers nach dem späten 2:2-Ausgleichstreffer damit aber nicht sein. Der TSV Kammlach siegt einfach weiter und hält so den Kontakt zu den Spitzenplätzen der Liga. Kammlachs neuer Trainer Marian Argintaru konnte sich über drei Punkte und einen wichtigen Auswärtssieg beim TV Woringen freuen.

TSV Mindelheim – TSV Altusried 2:2 (2:0)

Tore 1:0 Riccardo Schulz (10.), 2:0 Manuel Weinmann (30.), 2:1 Roman Krambs (54.), 2:2 Andre Räth (85.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Stefan Holzheu

Der TSV Mindelheim kommt nicht richtig in die Gänge. Im Heimspiel gegen den TSV Altusried sahen die Zuschauer zwei verschiedene Halbzeiten. In den ersten 45 Minuten hatte der TSV Mindelheim alles im Griff, führte verdient mit 2:0. Vor allem das 2:0 durch Weinmann per Kopf war in seiner Entstehung sehenswert.

Der TSV Mindelheim verpasste eine höhere Führung

Allerdings verpassten die Mindelheimer eine höhere Führung. Im zweiten Durchgang kam Altusried zunächst zum Anschlusstreffer aus dem nichts – und danach besser ins Spiel. Nach einem Eckball gelang den Gästen aus dem Gewühl heraus der Ausgleich. Proteste der Heimelf, dem Tor sei ein Handspiel vorausgegangen, gab der Schiedsrichter nicht nach. So blieb es beim 2:2-Unentschieden. (axe)

TSV Kirchheim – SV Oberegg 0:2 (0:1)

Tore 0:1 Elias Maurus (38.), 0:2 Manuel Eisenschmid (90.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Oliver Waizmann

Der TSV Kirchheim war einem Punktgewinn nahe, doch am Ende hatte das abgeklärtere Team des SVO die Nase vorn und machte praktisch mit dem Schlusspfiff mit dem 2:0 die Entscheidung fix.

TV Woringen – TSV Kammlach 0:3 (0:2)

Tore 0:1 Peter Müller (27.), 0:2 Peter Müller (39.), 0:3 Manuel Funk (53.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Lukas Dimdik

Es müllert weiter beim TSV Kammlach: Mit seinem Doppelpack brachte Peter Müller den TSV schon in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. Mit dem 3:0 machte dann Manuel Funk den Deckel drauf. Für den neuen Trainer Marian Argintaru ein Grund, auf sein Team stolz zu sein. Bezirksligaabsteiger Kammlach wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte auch in der Höhe verdient. Die Gastgeber waren bemüht, doch der TSV Kammlach ließ nichts zu.

Außerdem spielten:

SG Sontheim/Westerheim – FSV Lamerdingen 3:0 (1:0)

Tore 1:0 Matteo Fackler (6.), 2:0 Fabian Walter (54.), 3:0 Marc Heiß (FE, 66.), Schiedsrichter Elias Kennerknecht

Ottobeuren – SV Lachen 1:2 (0:1)

Tore 0:1 Maximilian Reichenberger (10.), 1:1 Luca Werner (77.), 1:2 Marco Mendler (85.), Zuschauer 220 Schiedsrichter Paul Brendelberger

Heimertingen – Ronsberg 3:1 (3:0)

Tore 1:0 Alexander Link (15.) , 2:0 Tim-Luca Hurter (30.),3:0 Marcel Schmid (42.), 3:1 Tim Albat (69.), Zuschauer 130 Schiedsrichter Kevin Mitchell

TV Boos – Bad Grönenbach 1:1 (0:1)

Tore 0:1 Florian Henkel (40.), 1:1 Marco Gröner (85.) Zuschauer 256 Schiedsrichter Christopher Kürsammer

TSV Lautrach-Illerbeuren – DJK Ost Memmingen 6:2 (2:1)

Tore 0:1 Kaiser (17.), 1:1 Kern (26.), 2:1 Pertlwieser (29.), 3:1 Graf (66.), 4:1 Pertlwieser (67.), 4:2 Nimanaj (78.), 5:2 Bischof (85.), 6:2 Kraus ( 90.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Nicolai Weimer

Kreisklasse Allgäu 2

Schon wieder eine bittere Niederlage für den TSV Zaisertshofen: Der SV Schöneberg nahm den Sieg durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit nach Hause und brachte den TSV um den verdienten Punkt. Klare Sache für die SG Amberg/Wiedergeltingen: Das Team von Coach Alois Schneider legte mit einem überzeugenden 4:0 bei der SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen nach.

SV Schlingen – TSV Pfaffenhausen 2:4 (0:1)

Tore 0:1 Fabian Zenuni (37.), 1:1 Dominik Mussack (46.), 1:2 Leon Hillebrand (59.), 2:2 Nicolas Binder (FE, 69.), 2:3 Fabian Zenuni (74.), 2:4 Lukas Tiefenbacher (90.+2) Zuschauer 80 Schiedsrichter Herbert Huber

Ein Konter kurz vor Halbzeit in einer ausgeglichenen Partie kann Schlingen quasi mit Wiederanpfiff ausgleichen. Der erneuten Führung nach einer nicht gut verteidigten Ecke, folgte ein verwandelter Elfmeter zum erneuten Ausgleich.

Der SV Schlingen stemmte sich vergeblich gegen die Niederlage

Schlingen steckte nicht auf, konnte aber nichts Zwingendes mehr kreieren. In der Schlussphase erhöhten die Gäste erneut über einen Konter sehenswert. Während die Vorentscheidung 15 Minuten durch einen Lattentreffer vertagt wurde, setzten die Gäste mit der Schlussminute den Deckel drauf.

SG Kirchdorf/Ramm. – SG Amberg/W’gelt. 0:4 (0:3)

Tore 0:1 Leon Schneider (23.), 0:2 Erdem Aksoy (31.), 0:3 Deniz Subasi (45.), 0:4 Erdem Aksoy (90.+2) Zuschauer 120 Schiedsrichter Markus Gammel

Die SG Amberg-Wiedergeltingen bestimmte das Spiel von Beginn an und entschied das Spiel bereits in der ersten Spielhälfte. In der zweiten Hälfte konnte Kirchdorf /Rammingen besser mithalten, doch ein Anschlusstreffer wollte nicht fallen. Amberg-Wiedergeltingen gewinnt das Spiel auch in dieser Höhe verdient.

FSV Dirlewang – SV Oberrieden 0:3 (0:1)

Tore 0:1 Sebastian Baur (35.), 0:2 Kevin Jaut (80.), 0:3 Manuel Merk (90.+6) Zuschauer 200 Schiedsrichter Anton Gleich

Vor einer tollen Kulisse stellte sich der Gast aus Oberrieden als kompakte und laufstarke Mannschaft vor, wobei der heimische FSV die ersten 30 Minuten ausgeglichen gestalten konnte. Danach war Oberrieden dem Führungstreffer deutlich näher als der FSV. Durch eine Kopfballbogenlampe ging der Gast nicht unverdient in Führung. In der Folgezeit hatte Dirlewang eine gute Chance zum Ausgleichstreffer, welche jedoch nicht genutzt wurde. Auch in Halbzeit zwei mühte sich der heimische FSV, wobei der Gast aus Oberrieden, durchschlagskräftiger war und noch zwei Treffer nachlegte.

TSV Zaisertshofen – SV Schöneberg 1:2 (0:0)

Tore 1:0 Simon Reif (47.), 1:1 Lukas Kurz (52.), 1:2 Samuel Hampp (90.+1) Zuschauer 150 Schiedsrichter Bernd Gossner

In der ersten Halbzeit war Gastgeber Zaisertshofen die spielbestimmende Mannschaft, konnte aber aus dieser Überlegenheit keine zwingenden Chancen herausspielen. Der Spielverlauf blieb auch in der 2. Halbzeit ähnlich. Ein schöner Distanzschuss von Simon Reif sorgte für das 1:0. Lukas Kurz glich in der nächsten Aktion durch einen schönen Freistoß für die Gäste aus. In den Schlussminuten sorgte dann ein abgefälschter Schuss für die Führung für den SV Schöneberg, der etwas glücklich die drei Punkte aus Zaisertshofen entführen.

Außerdem spielten:

FC Buchloe – SpVgg Rieden 2:0 (0:0)

Tore 1:0 Simon Weber (63.), 2:0 Johannes Martin (90.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Franz Höld

SG Jengen/Waal – SpVgg Baisweil-Lauchdorf 1:2 (1:0)

Tore 1:0 Simon Wachter (44.), 1:1 Max Steinhauser (59.), 1:2 Max Steinhauser (79.) Schiedsrichter Christian Heinisch

A-Klasse Allgäu 2

Spitzenreiter SV Tussenhausen hat durch ein spätes Gegentor doch noch einen Punkt bei Verfolger Eggenthal gerettet. Der TSV Mittelneufnach ballerte die Reserve des FC Buchloe mit 6:1 aus dem eigenen Stadion.

Türkiyemspor Mindelheim – SG Breitenbrunn/Lopp. 2:4 (0:1)

Tore 0:1 Sebastian Rugel (45.), 0:2 Sebastian Rugel (49.), 1:2 Patrick Müller (61.), 1:3 Markus Satzger (72.), 2:3 Robin Seeberger (77.), 2:4 Monching Banares (87.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Moreno Cerneli

FC Buchloe II – TSV Mittelneufnach 1:6 (1:3)

Tore 0:1 Dennis Hedrich (38.), 1:1 Urs Schall (40.), 1:2 Robert Kugelmann (43.), 1:3 Stefan Haider (45.), 1:4 Dennis Hedrich (65.), 1:5 Dennis Hedrich (68.), 1:6 Jakob Schorer (80.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Sebastian Ostenrieder

SV Eggenthal – SV Tussenhausen 1:1 (0:0)

Tore 0:1 Marc Egner (59.), 1:1 Nico Müller (90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Nico Uhrmann

FSV Dirlewang II – TSV Markt Wald 1:2 (0:1)

Tore 0:1 Daniel Kriger (10.), 1:1 Linus Voldenauer (47.), 1:2 Daniel Kriger (63.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Pascal Dekinger

In einem ausgeglichenen Spiel ging der Gast durch eine Unachtsamkeit der Heimmannschaft in Führung. Nach der Pause glich der FSV durch einen schönen Kopfball, nicht unverdient aus. Postwendend legte die Heimmannschaft den Führungstreffer des Gastes aus Markt Wald unglücklich vor und versäumte es leider, den nicht unverdienten Ausgleich nach einem ordentlichen Spiel noch zu erzielen.

SV Salgen/Bronnen – SC Eppishausen 1:4

Tore k.A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Norbert Schimetschek

SC Unterrieden – SG Amberg/Wiedergeltingen II 6:1 (1:0)

Tore 1:0 Christian Landsberger (37.), 2:0 Lukas Schneider (50.), 3:0 Tobias Weinmann (61.), 4:0 Christian Landsberger (63.), 5:0 Tim Strobl (73.), 5:1 Florian Adelwarth (77.), 6:1 Stephan Sirch (89.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Burhan Secgin

FC 98 Auerbach/Stetten – SG Ettringen/Langerringen IV 1:2

Tore 1:0 Oliver Bittner (11.), 1:1 Matthais Maier (23.), 1:2 Philipp Siegwart (80.) Schiedsrichter Moreno Cernei

Der stark ersatzgeschwächte FC 98 verlor unglücklich gegen die Gäste aus Ettringen. Ein Unentschieden wäre durchaus möglich und verdient gewesen.

A-Klasse Allgäu 3

TSV Kirchheim II – SV Oberegg II 4:0 (3:0)

Tore 1:0 Tobias Freisinger (25.), 2:0 Tobias Freisinger (27.), 3:0 Christoph Beer (FE, 40.), 4:0 Alexander Zech (85.) Schiedsrichter Michael Gschwind