Spannung pur auf Streife mit der Polizei Bad Wörishofen: Waffen-Verdacht und Körperverletzung

Bad Wörishofen

Von Waffen-Verdacht bis Körperverletzung: Ein Abend mit der Polizei auf Streife

Im Streifenwagen geht es von Einsatz zu Einsatz. Meist wissen die Polizistinnen und Polizisten nur vage, was sie erwartet. Etwa bei einem Mann mit Reichsbürger-Nähe.
Von Karin Donath
    Christoph Horneber und Anna-Lena Zacke nehmen den Unfallschaden am Pkw auf, den ein Fahrradfahrer verursacht haben soll.
    Christoph Horneber und Anna-Lena Zacke nehmen den Unfallschaden am Pkw auf, den ein Fahrradfahrer verursacht haben soll. Foto: Karin Donath

    Von der Arbeit der Polizei bekommt man normalerweise nur immer dann etwas mit, wenn es irgendwo kracht oder sich ein anderes Unglück ereignet hat. Dann sind die Einsatzkräfte vor Ort, berichten dann auch über das, was vorgefallen ist. Doch wie sieht so ein ganz normaler Tag der Polizei in Bad Wörishofen eigentlich aus? Ich durfte dabei sein – und ziemlich schnell wurde aus normal gleich spannend.

