24 Jahre Planung, zwei Monate Bauzeit: Nassenbeurens neuer Hochwasserschutz

„Es ist eine historische Tatsache, dass Nassenbeuren immer ein bisschen nass ist“, scherzt Mindelheimer Bürgermeister Stephan Winter, und eine lange Geschichte hat auch die Hochwasserschutzmulde, für die jetzt der erste Spatenstich stattfand. Die Planungen für das Bauwerk laufen seit 24 Jahren.

„Es hat 24 Jahre gebraucht“ für den Hochwasserschutz in Nassenbeuren

Um die Jahrtausendwende hatte Nassenbeuren immer wieder mit Hochwasser zu kämpfen. Vor allem 2001 und 2002 hatte das Dorf wegen der vielen kleinen umliegenden Bäche und seiner tiefen Lage immer wieder Probleme mit Überschwemmungen. Um solchen Katastrophen entgegenzuwirken, suchten die Stadt und das Wasserwirtschaftsamt Kempten nach Lösungen. Der erste Teil dieser Lösung wurde bereits 2008 realisiert. Erst jetzt jedoch hat der Bau der zweiten großen Hochwasserschutzprojektes begonnen.

2008/09 wurde das Regenrückhaltebecken konstruiert und blieb bis zum Hochwasser 2013 trocken. Im Juni 2024 gab es erneut ein Hochwasser, das Becken lief voll und schwappte sogar fast über. Es bewahrte die Nassenbeurer jedoch vor Schlimmerem. Es wurde wieder deutlich, wie wichtig eine zweite Hochwasserschutzanlage ist. „Ursprünglich hätte die zweite Anlage im Osten von Nassenbeuren bereits zusammen mit dem Hochwasserdamm im Süden gebaut werden sollen“, so Stadtrat Fritz Birkle. Der Bau scheiterte damals jedoch, weil Grundstücke, die für den Bau benötigt wurden, nicht zur Verfügung standen. Inzwischen konnten die Flächen durch Kauf. Tausch und anderes Entgegenkommen gesichert werden. „Es hat 24 Jahre gebraucht“, so Bürgermeister Winter, „aber aufgegeben haben die Beteiligten nie“.

Das ist die neue Hochwasserschutzanlage in Nassenbeuren

Markus Hofbauer von der Baufirma Arnold Consult erläutert das Projekt im Detail. So soll eine sogenannte Hochwasserabfangmulde, die senkrecht zum Hang verläuft, das Wasser sammeln und anschließend in einer rund 60 Meter Rohrleitung zum Schauerbach umleiten. Rund fünf Kubikmeter pro Sekunde sollen abgefangen werden. Rund 680.000 Euro soll das Projekt kosten, das nach Auskunft von Uwe Poisel, Bauleiter bei der Firma Glass, bis spätestens Ende Oktober fertig sein soll.