vor 56 Min.

Achterbahnfahrt in Mindelheim

Dem Kreisligisten gelingt auch gegen den FC Buchloe kein Heimsieg. In der Kreisklasse ist das Titelrennen so gut wie entschieden.

Von Axel Schmidt

Sechs Tore, Rote Karte und Ausgleich in Unterzahl in der 97. Minute – wer in Mindelheim beim Kreisligaspiel gegen den FC Buchloe zu früh das Stadion verlassen hatte, verpasste einiges. Auch auf anderen Plätzen ging es rund.

Kreisliga Mitte

Eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war, endet in Mindelheim mit einem torreichen Unentschieden. Zunächst wechselten sich Mindelheims Wesseli und Buchloes Bail mit je zwei Toren nacheinander ab. Als dann Patrick Zinner in der 89. Minute das 3:2 für die Gäste erzielte, schien der Buchloer Sieg perfekt. Zumal der TSV Mindelheim in der Nachspielzeit nur noch zu zehnt agierte, weil Priewe vom Platz flog. Doch Schwegle rettete dem TSV mit seinem Tor in der 97. Minute den Punkt, der jedoch nicht die erhoffte Befreiung im Kampf um den Klassenerhalt bringt.

Der TSV Kammlach macht seine Hausaufgaben im Titelkampf und bleibt am Spitzenreiter dran: In Lamerdingen feiert der Tabellenzweite einen ungefährdeten 6:1-Sieg, profitiert dabei aber auch von einer 70-minütigen Überzahl.

Keine Chance hatte Absteiger FSV Dirlewang gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren. Mit 0:5 hatten die Gastgeber das Nachsehen und kassierten zudem vor der Halbzeit noch eine Gelb-Rote Karte.

Einen Teilerfolg feierte die SG Amberg/Wiedergeltingen mit dem Unentschieden in Ungerhausen. So bleibt die Chance auf den direkten Klassenerhalt weiter bestehen.

Die Ergebnisse:

TSV Mindelheim – FC Buchloe 3:3

SCO Germaringen – TSV Legau 0:1

Dirlewang – Lautrach-Illerbeuren 0:5

FSV Lamerdingen – TSV Kammlach 1:6

ASV Fellheim – Ost Memmingen 4:1

TSV Ottobeuren – TV Woringen 2:0

Ungerhausen – SG Amberg/W’gelt. 1:1

Kreisklasse Allgäu 2

Spannend wird es in der Kreisklasse Allgäu 2 wohl nur noch im Abstiegskampf. An der Tabellenspitze zieht der SV Oberegg nach dem sechsten Sieg in Serie einsam seine Kreise. Durch den 2:0-Sieg in Sontheim marschiert der Pokalsieger stramm in Richtung Double.

Im Tabellenkeller verpasste der SV Schöneberg in Mattsies einen Auswärtssieg. Beim 3:3 markierte Lampert in der Nachspielzeit zumindest noch den Ausgleich für die Elf von Trainer Marcus Eder. Im Fernduell reichte das, um am TSV Markt Wald vorbeizuziehen und den Relegationsplatz einzunehmen. Denn Markt Wald musste sich im Heimspiel dem TSV Kirchheim mit 1:5 geschlagen geben.

Einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte dagegen der TSV Mittelneufnach mit dem 4:1-Heimsieg gegen den SVS Türkheim. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nun sieben Punkte.

Die Ergebnisse:

Loppenhausen – Bad Wörishofen 2:4

Mittelneufnach – SVS Türkheim 4:1

TV Sontheim – SV Oberegg 0:2

Baisweil-Lauchdorf – Zaisertshofen 2:2

SV Bedernau – SV Eggenthal 1:0

SV Mattsies – SV Schöneberg 3:3

TSV Markt Wald – TSV Kirchheim 1:5

A-Klasse Allgäu 2

Es entwickelt sich ein Zweikampf um die Spitze: Tabellenführer SC Eppishausen bleibt dank eines Heimsieges weiter drei Punkte vor Türkiyemspor Mindelheim, das sein Heimspiel gegen Rammingen ebenfalls gewann. An der Tabellenspitze bleibt erst einmal alles, wie es war: Der SC Eppishausen gewann sein Heimspiel gegen den SV Salgen/Bronnen deutlich mit 4:2.

Das Verfolgerduell endete mit einem Unentschieden: Der FC 98 Auerbach/Stetten und der SC Unterrieden trennten sich 2:2. Einen Kantersieg feierte der SV Oberrieden durch den 7:1-Erfolg über den SVS Türkheim 2.

Die Ergebnisse:

TV Sontheim 2 – FSV Kirchdorf 0:4

Türk. Mindelheim – Rammingen 2:1

SV Oberrieden – SVS Türkheim 2 7:1

SV Breitenbrunn – TSV Ettringen 5:0

Eppishausen – Salgen/Bronnen 4:2

Pfaffenhausen – Tussenhausen 1:0

Auerbach/Stetten – Unterrieden 2:2

A-Klasse Allgäu 5

Die Ergebnisse:

FC Blonhofen 2 – SV Oberegg 2 2:3

Germaringen 3 – Mauerstetten 2 4:1

Schlingen – Oly. Neugablonz 2 2:1

Oberostendorf – Hirschzell 4:1

Rieden – Wiedergelt./Amb. 2 3:0

B-Klasse Allgäu 2

Die Ergebnisse:

Türk. Mindelheim 2 – Rammingen 2 7:0

Eppishausen 2 – Salgen/Bronnen 2 4:0

Pfaffenhausen 2 – Tussenhausen 2 2:0

Auerbach/Stetten 2 – Unterrieden 2 1:4

SV Frechenrieden – FSV Kirchdorf 2 5:1

B-Klasse Allgäu 8

Die Ergebnisse:

Loppenhausen 2 – B. Wörishofen 2 3:0

Mittelneufnach 2 – Buchloe 2/Lind. 0:3

Lamerdingen 2 – Langerringen 3 4:0

Baisweil-Lauch. 2 – Zaisertshofen 2 4:0

SV Bedernau 2 – SV Eggenthal 2 ausgef.

SV Mattsies 2 – SV Schöneberg 2 4:1

TSV Markt Wald 2 – Kirchheim 2 3:5

