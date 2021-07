Darum hört Daniel Oppolzer beim ESV Kaufbeuren auf

Plus Daniel Oppolzer beendet seine Profi-Karriere. Der 32-jährige Publikumsliebling spricht über die Hintergründe seines Abschieds vom ESV Kaufbeuren und seine Zukunftspläne.

Mit 505 Spielen für den ESV Kaufbeuren ist Daniel Oppolzer in einem erlesenen Kreis gelandet. Nur wenige Spieler, darunter sein ehemaliger Mitspieler Max Schmidle, haben diese Marke geknackt. Als Eishockey-Profi werden bei Oppolzer aber keine weiteren Spiele mehr dazukommen. „Meine Profi-Karriere ist zu Ende“, sagt „Oppi“. „Für mich beginnt nun ein neues Kapitel.“