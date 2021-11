Ehemaliger Co-Trainer des FC Bayern trifft Wegbegleiter im Allgäu

Plus Der ehemalige Fußball-Profi und Co-Trainer des FC Bayern, Egon Coordes, traf jetzt einen früheren Wegbegleiter aus seiner norddeutschen Heimat. Worüber die alten Freunde vom Wattenmeer plauderten.

Egon Coordes, früherer Fußball-Profi und später unter anderem langjähriger Co-Trainer von Bayern München, ist heute 77 Jahre alt und seit rund 15 Jahren im Unterallgäu zu Hause. Das politisch aufgewühlte Jahr 1977 hat Coordes als junger Fußball-Trainer erlebt. Für ihn war 1977 ein gutes Jahr: Bei seiner ersten Station als Trainer führte er seinen Heimatverein TuS Bremerhaven 93 nämlich zur Meisterschaft in der Oberliga Nord.