Motorrad-Rennfahrer Sandro Cortese: Von der Rennstrecke ans Mikro

Plus Trotz Verletzung ist der Unterallgäuer Sandro Cortese gefragt. Der Berkheimer arbeitet nun als Fernsehexperte. Was er über seine Zukunft sagt.

Vor ziemlich genau einem Jahr entging Motorrad-Rennfahrer Sandro Cortese aus Berkheim bei Memmingen bei einem Crash im portugiesischen Portimao nur knapp einer Katastrophe. Danach ist es ruhig um den 32-Jährigen geworden, erst im April wurden in der Unfallklinik Murnau sämtliche Platten und Schrauben, die seit dem schlimmen Unfall bei der Superbike-WM die Wirbel stabilisiert hatten. Cortese konzentrierte sich auf seine Rehabilitation, trat nur selten öffentlich auf und wurde schließlich vom Fernsehsender Servus TV als Experte und Co-Kommentator für die laufende Saison verpflichtet.