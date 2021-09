Für zwei Allgäuer Pechvögel ist die Skisaison vorbei

Plus Für den Bad Wörishofer Sebastian Holzmann und seinen Teamkollegen Manuel Schmid ist die Saison vorbei, bevor sie begonnen hat. Wie die beiden mit ihren schweren Verletzungen umgehen.

Ihr gemeinsames Schicksal verbindet sie. Sie leiden zusammen, sie helfen sich gegenseitig. Und sowohl Sebastian Holzmann als auch Manuel Schmid haben das Ziel, nach ihrer Verletzungspause noch stärker zurückzukommen. Beide Alpin-Skifahrer verletzten sich in der Vorbereitung auf die Olympia-Saison 2021/2022, für beide ist der Ski-Winter vorbei, bevor er richtig begonnen hat.