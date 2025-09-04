Icon Menü
Mindelheim
Lokalsport
A-Klasse Allgäu 2: Das ist der neue Trainer des SC Eppishausen

Fußball

Neuer Trainer des SC Eppishausen: „Ich will nur gewinnen“

Überraschung beim SC Eppishausen: Der Verein wechselt mitten in der Saison den Trainer. Wie der SC die Entscheidung begründet und was der Neue zu seinen Zielen sagt.
Von Leonie Küthmann
    Thomas Hartmann ist der neue Trainer des SC Eppishausen.
    Thomas Hartmann ist der neue Trainer des SC Eppishausen. Foto: Robert Prestele

    Paukenschlag in der A-Klasse Allgäu 2: Der SC Eppishausen hat mitten in der Saison den Trainer gewechselt und sich von Timo Keppeler getrennt. Keppelers Nachfolger ist Thomas Hartmann – und der ist kein Unbekannter im Unterallgäuer Fußball.

