Neuer Trainer des SC Eppishausen: „Ich will nur gewinnen“

Paukenschlag in der A-Klasse Allgäu 2: Der SC Eppishausen hat mitten in der Saison den Trainer gewechselt und sich von Timo Keppeler getrennt. Keppelers Nachfolger ist Thomas Hartmann – und der ist kein Unbekannter im Unterallgäuer Fußball.
Fußball
