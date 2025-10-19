Spannung pur auf den Plätzen im Unterallgäu

Bezirksliga Süd

TV Weitnau - FC Bad Wörishofen 1:3 (0:1)

Aus Sicht der Heimelf eine unnötige Niederlage. Sie kam gut ins Spiel, scheiterte jedoch in der ersten Viertelstunde mehrfach am gut aufgelegten Gästetorhüter und einmal am Aluminium. Bad Wörishofen machte es besser und ging mit der ersten Chance in Führung, als Patrick Zinner nach einem Standard aus halblinker Position einschoss (17.). Weitnau bemühte sich und spielte zahlreiche Chancen heraus, die Gäste hatten weniger Möglichkeiten, verwerteten diese aber konsequent. Nach dem verdienten Ausgleich durch Daniel Socher (54.) sah es kurzzeitig so aus, als ob das Spiel kippen könnte. Bad Wörishofen aber nutzte zwei Unsicherheiten in der Hintermannschaft der Heimelf (66 und 69.) und entschied die Partie.

Tore 0:1 Patrick Zinner (17.), 1:1 Daniel Solcher (54.), 1:2 Maximilian Gast (66.), 1:3 Ralf Schubnell (69.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Paulina Koch

Kreisliga Allgäu Nord

Der TSV Mindelheim muss weiter auf die erhoffte Konstanz warten, die Mindelheims Trainer Patrick Eckers sich gewünscht hatte. Im Heimspiel gegen die SG Sontheim/Westerheim war ein Sieg eigentlich fest eingeplant.

Der TSV Mindelheim ärgert sich über die 2:3-Heimniederlage

Am Ende stand eine 2:3-Heimpleite für die Kreisstädter. Böse unter die Räder kam der TSV Kirchheim beim neuen Tabellenführer FC Heimertingen und kassierte eine deutliche 0:5-Schlappe. Der SV Oberegg hat mit einem erneuten Unentschieden – immerhin die vierte Punkteteilung in Folge – etwas an Boden verloren.



TSV Altusried – TSV Kammlach 0:2 (0:1)

Tore 0:1 Fabian Reth (17.), 0:2 Alexander Schlosser (55.) Zuschauer 250 Schiedsrichter Artur König

Der TSV Kammlach setzte sich in Altusried durch. Überschattet wurde das Spiel durch rassistische Rufe eines Zuschauers.

FC Heimertingen – TSV Kirchheim 5:0 (2:0)

Tore 1:0 Thomas Einsiedler (16.), 2:0 Marcel Schmid (39.), 3:0 Timo Eisenmann (64.), 4:0 Marcel Schmid (75.), 5:0 Thomas Einsiedler (78.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Michael Neukirch

Schwer zu verdauen für den TSV Kirchheim: Gleich fünf Mal musste TSV-Torhüter Lukas Bucher hinter sich greifen. Damit kommt Kirchheim dem Tabellenende wieder gefährlich nahe.

TSV Mindelheim – SG Sontheim/West. 2:3 (1:2)

Tore 0:1 Maximilian Hebel (7.), 0:2 Simon Löffler (16.), 1:2 Luis Wanninger (38.), 2:2 Luis Wanninger (49.), 2:3 Tobias Kirchmaier (85.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Stefan Holzheu

Die Berg- und Talfahrt des TSV Mindelheim geht weiter. Nur eine Woche nach dem Sieg gegen den TV Bad Grönenbach setzte es für die Mindelheimer wieder eine Niederlage. Nach zwei frühen Gegentoren sorgte Luis Wanninger mit zwei Toren kurz vor und kurz nach dem Seitenwechsel für den 2:2-Ausgleich. in der 65. Minute vergab dann Marc Mörstedt aus kürzester Distanz die mögliche Führung. Schön in Szene gesetzt vom umtriebigen Riccardo Schulz setzte Mörstedt die flache Hereingabe aus vier Metern über das Tor. In der Folge rettete auch Mindelheims Keeper Manuel Zech zweimal stark, doch in der 84. Minute war er gegen den schon freigespielten Tobias Kirchmaier chancenlos. Im Gegenzug rettete Sontheims Torhüter Stefan Schaumann mit einer Glanzparade gegen Quirin Macks Direktabnahme den 3:2-Sieg. „Das Spiel war ein Spiegelbild der ganzen Saison“, sagte Mindelheims Trainer Patrick Eckers. „Es reicht einfach nicht, wenn wir 30 Minuten mit 50 Prozent spielen.“ (axe)

SV Lachen – SV Oberegg 2:2 (2:0)

Tore 1:0 Moritz Notz (FE, 12.), 2:0 Moritz Notz (FE, 39.), 2:1 Sebastian Huber (50.) s Zuschauer 110 Schiedsrichter Marco Blösch

Gleich dreimal zeigte Schiedsrichter Blöch in den ersten 45. Spielminuten auf den Punkt – zwei Mal verwandelte Moritz Notz für den SVL, der SVO vergab in der 44. Minute die Chance auf den Anschlusstreffer. Torwart Philipp Diepolder zeigte sich einmal mehr als „Elfmeter-Killer“. Nach dem 0:2-Rückstand zur Pause beweis der SVO Moral und erkämpfte sich den Punkt. Der SVL war spielerisch etwas stärker, konnte weitere Chancen nicht verwerten. Nach der Pause verkürzte der Gast, und kam zu weiteren Chancen, erst in der Nachspielzeit fiel der Ausgleich, letztendlich ein gerechtes Unentschieden.

Außerdem spielten:

Bad Grönenbach – Lamerdingen 4:0

Tore 1:0 Maximilian Müller (45.), 2:0 Karfala Conde (68.), 3:0 Florian Henkel (73.), 4:0 Aboubacar Diallo (83.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ali Aygün

SC Ronsberg – Ost Memmingen 3:2

Tore 1:0 Tim Albat (9.), 1:1 Daniel Jarosch (17.), 2:1 Tim Albat (22.), 2:2 Arthur Ulinez (57.), 3:2 Tim Albat (60.9 Zuschauer 80 Schiedsrichter Ulas Kurt

TV Boos – Lautrach-Illerbeuren 3:2

Tore 1:0 Benedikt Beißer (5.), 1:1 Alexander Bischof (53.), 1:2 Alexander Bischof (76.), 2:2 Bernd Betz (87.), 3:2 Marco Gröner (FE, 68.) Zuschauer 125 Schiedsrichter Stefan Haas

TSV Ottobeuren – TV Woringen 5:2

Tore 1:0 Adrian Zuka (4.), 2:0 Zuka (36.), 2:1 Tobler (40.), 2:2 Tobler (59.), 3:2 Ihle (61.), 4:2 Werner (75.), 5:2 D. Zuka Zuschauer 120 Schiedsrichter Ulas Kurt

Kreisklasse Allgäu 2

Der SV Oberrieden hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst, gegen die SG Amberg-Wiedergeltingen war nur ein Punkt drin. Der FSV Dirlewang hatte mit dem 2:0-Sieg gegen den FC Buchloe Schützenhilfe geleistet. Der TSV Zaisertshofen musste sich gegen die SG Kirchdorf/Rammingen ebenfalls mit einem 2:2-Unentschieden begnügen.

Kreisklasse Allgäu 2: Der SV Oberrieden tritt gegen die SG Amberg-Wiedergeltingen an Icon Galerie 13 Bilder In der Fußball-Kreisklasse Allgäu 2 hatte der SV Oberrieden (schwarz) die SG Amberg-Wiedergeltingen zu Gast.

SV Mattsies – SV Schlingen 2:2 (0:1)

Tore 0:1 Tobias Kreuzer (12.), 1:1 Michael Schropp (53.), 2:1 Jonas Meier (58.), 2:2 Tobias Kreuzer (71.), Zuschauer 75 Schiedsrichter Aleksandar Jeftenic

Der SV Mattsies vergibt seine Chancen, der SV Schlingen schlägt zu

Der SV Mattsies hat nach vier Niederlagen in Folge wieder einen Punkt gewonnen – aber eigentlich zwei verloren. Nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der die Gäste aus Schlingen verdient in Führung gingen, drehte der SVM in Halbzeit zwei auf und durch einen Abstauber von Schropp und die linke Klebe von Meier die Partie. Weitere Großchancen auf das dritte Tor vergab das Heimteam aber, stattdessen schlug Schlingen aus dem Nichts nochmal zu.

SV Oberrieden – SG Amberg/W’gelt. 0:0

Zuschauer 130 Schiedsrichter Markus Heider

Keine Treffer im Spitzenspiel, der SVO muss damit die Tabellenspitze weiterhin dem FC Buchloe überlassen. Ein schwieriges Spiel sahen die 130 Zuschauer, am Ende waren beide Teams mit dem torlosen Remis zufrieden waren.

SG Jengen/Waal – SV Bedernau 2:1 (2:0)

Tore 1:0 Simon Wachter (7.), 2:0 Michael Demmler (27.), 2:1 Sven Hafenmayer (FE, FE, 94.) Zuschauer 85 Schiedsrichter Fabio Hacker

Ein Torwartfehler bescherte der SG die 2:0-Führung, das 1:0 hatte Simon Wachter nach einem schnellen Konter erzielt. Der verwandelte Handelfmeter durch Sven Hafenmayer in der Nachspielzeit kam zu spät.

FSV Dirlewang – FC Buchloe 2:0 (0:0)

Tore 1:0 Armin Ibrahimovic (55.), 2:0 Fabian Unglert (90.+5) Zuschauer 125 Schiedsrichter Matthias Kocher



Vor stattlicher Kulisse versuchte der heimische FSV den Tabellenführer von Beginn an unter Druck zu setzen. Die Mannschaft war von Trainer Celallettin Cetin prima auf den Gegner eingestellt. Buchloe stellte sich als technisch versierte Mannschaft vor, ohne klare Torchancen zu kreieren. Die Abwehr um Riedele, Sauer und vor allem Aufmuth, stand das ganze Spiel überragend. Dirlewang hatte die klareren Offensivaktionen, ohne daraus in der ersten Hälfte Kapital zu schlagen. Mit einem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt. In der zweiten Halbzeit war auch Dirlewang dem Treffer näher. Durch einen Traumfreistoß in den Winkel erzielte Imbrahimovic die Führung für den FSV. Die letzte Viertelstunde versuchte der Gast alles, zum Ausgleich zu kommen, doch das Abwehrbollwerk des FSV hielt Stand. Kurz vor Schluss gelang dem FSV durch einen tollen Angriff über rechts der zweite Treffer durch Unglert zum verdienten Sieg gegen den Tabellführer.



TSV Zaisertshofen – SG Kirchdorf/Ramm. 2:2 (1:1)

Tore 0:1 Sulayman Drammeh (FE, 4.), 1:1 Maximilian Schmid (31.), 2:1 Dominik Schäffler (53.) 2:2 Tim Rauscher (75.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Kibler

Die SG Kirchdorf/Rammingen startete wie die Feuerwehr und kam schnell vor das Zaisertshofer Tor. Bereits in der Anfangsphase gingen die Gäste folgerichtig durch einen Foulelfmeter in Führung. Danach kam die Heimmanschaft immer besser ins Spiel. Ebenfalls verdient glich der TSV Zaisertshofen nach einem Standard aus. Vor der Halbzeit vergaben sowohl Kirchdorf als auch Zaisertshofen eine Großchance. Nach dem Seitenwechsel ging Zaisertshofen wieder durch einen Standard in Führung und verpasste es danach, die Führung auszubauen. So nutzten die Gäste ihre Chance zum Unentschieden.

SpVgg Baisweil-Lauchdorf – SpVgg Rieden 4:2 (0:2)

Tore 0:1 Tobias Müller (5.), 0:2 Christoph Konopka (17.), 1:2 Tobias Albrecht (55.), 2:2 Tobias Albrecht (75.), 3:2 Max Steinhauser (83.), 4:2 Max Steinhauser (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Marc Fürst

A-Klasse Allgäu 2

Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen war gnadenlos und zeigte dem bisherigen Tabellenzweiten aus Ettringen beim 7:0-Sieg deutlich die Grenzen auf. Tabellenführer SV Tussenhausen hat die Aufgabe beim TSV Mittelneufnach wie erwartet erfolgreich gelöst und einen sicheren 3:0-Heimerfolg eingefahren.

Türkiyemspor Mindelheim – SC Unterrieden 1:3 (0:2)

Tore 0:1 Lukas Schneider (7.), 0:2 Tobias Weinmann (15.), 1:2 Angelo Nick (23.), 1:3 Tayfun Salkut (65.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Markus Lederle

FSV Dirlewang II – Buchloe II 3:0 (2:0)

Tore 1:0 Linus Voldenauer (19.), 2:0 Markus Schroether (34.), 3:0 Hubert Lederle (61.), Zuschauer 40 Schiedsrichter Ercan Sevik

SV Salgen/Bronnen – FC 98 Auerbach/Stetten 2:3 (0:1)

A-Klasse Allgäu 2: SV Salgen-Bronnen empfängt den FC Auerbach/Stetten Icon Galerie 13 Bilder In der A-Klasse Allgäu 2 hatte der SV Salgen-Bronnen (rot) den FC 98 Auerbach/Stetten zu Gast.

Tore 0:1 Suntke Nee (27.), 1:1 Maximilian Schneider (51.) 2:1 Simon Brecheisen (58.), 2:2 Markus Zedelmaier (73.), 2:3 Lukas Schroether (ET, 85.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Erdal Diri

SG Breitenbrunn/Loppenhausen – SG Ettringen/Langerringen IV 7:0

Tore 1:0 Noah Bucher (35.), 2:0 Raphael Rogg (39.), 3:0 Gibril John (65.), 4:0 Raphael Rogg (68.), 5:0 Fabian Hörmann (69.), 6:0 Markus Satzger (80.), 7:0 Markus Satzger (90.+2) Zuschauer 150 Schiedsrichter Ida Rauschenbach

TSV Markt Wald – SG Amberg/Wiedergeltingen II 5:3

Tore 1:0 Niklas Urbin (14.), 1:1 Patrick Müller (23.), 1:2 Luke Rottmann (33.), 1:3 Luke Rottmann (46.), 2:3 Daniel Kriger (52.), 3:3 Daniel Kriger (57.), 4:3 Anton Klaus (71.), 5:3 Daniel Kriger (90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Pascal Denkinger

SV Tussenhausen – TSV Mittelneufnach 3:0

Tore k.A. Zuschauer k.A. Schiedsrichter Heinrich Deutscher

SV Eggenthal – SC Eppishausen 2:3

Tore 0:1 Alexander Schietgauer (20.), 0:2 David Schedel (38.), 0:3 45.), 1:3 Ahmad Hamwi (65.), 2:3 Nico Müller (87.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Serafettin Karakus

A-Klasse Allgäu 3

SG Kimratshofen/Legau II – FC Bad Wörishofen II 2:2

Tore k. A Schiedsrichter Georgios Farganis

SG Heimertingen/Niederrieden II – TSV Kirchheim II 1:0 (0:0)

Tor 1:0 Stefan Meier (FE, 80.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Nebih Thaqi

SV Lachen II – Oberegg II 1:1 (1:1)

Tore 1:0 Felix Notz (21.), 1:1 Stefan Binzer (42.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Jonas Horoba