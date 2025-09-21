Fußball im Unterallgäu: Alle Spiele, alle Tore

Bezirksliga Süd

Heiß und kalt für Bad Wörishofen: Nach einer 3:0-Führung gegen den SV Egg gab der FCW das Spiel aus der Hand, rettete sich aber in letzter Sekunde in ein 5:5-Unentschieden.

Kreisliga Allgäu Nord

Der SV Oberegg hat sich mit einem knappen, aber letztlich verdienten 1:0-Sieg beim bisherigen Tabellenführer Bad Grönenbach den 2. Tabellenplatz erkämpft. Kopfschütteln beim TSV Mindelheim: Aus einer scheinbar komfortablen 5:1-Führung wurde am Ende ein 5:5-Unentschieden beim TV Boos. Der TSV Kirchheim hat sich mit dem überzeugenden 4:2-Sieg in Altusried im gesicherten Mittelfeld etabliert. Daniel Geiger schnürte einen Doppelpack und ragte aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung heraus.

TV Bad Grönenbach – SV Oberegg 0:1 (0:1)

Tore 0:1 Christian Müller (30.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Paul Brendelberger

Christian Müller gelang das „Tor des Tages“ nach einer halben Stunde. Danach stemmte sich der SVO mit Können, Kampfgeist und Mentalität gegen den Ausglich. Ein wichtiger Auswärtssieg für den Tabellenzweiten.

TSV Altusried – TSV Kirchheim 2:4 (1:0)

Tore 1:0 Moritz Hoppe (6.), 1:1 Daniel Geiger (54.), 1:2 Corbinian Zips (66.), 2:2 Moritz Hoppe (75.), 2:3 Daniel Geiger (84.), 2:4 Tim Kreuzer (90.+4) Zuschauer 110 Schiedsrichter Raimund Bailer

Der TSV Altusried spielte die erste Halbzeit überzeugend und ging trotz vieler liegengelassener Chancen mit 1:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit verlor der TSV Altusried etwas den Faden. Kirchheim nutzte dies eiskalt aus.

TSV Kammlach – DJK Ost Memmingen 3:0 (0:0)

Tore 1:0 Manuel Funk (50.), 2:0 Jonas Funk (52.), 3:0 Darius Arginaru (85.) Schiedsrichter Tizian Hörmann

Beide Mannschaften gestalteten die Anfangsphase verhalten und in der Folge blieben Torraumszenen Mangelware. Viele Abspielfehler auf beiden Seiten im Mittelfeld ließen keinen Spielfluss aufkommen. Erst ab der 36. Spielminute erarbeitete sich der TSV Kammlach vier gute Möglichkeiten zur Halbzeitführung, doch es blieb beim 0:0.

Der TSV Kammlach nimmt den Schwung mit

Diesen Schwung nahmen die Hausherren mit in die zweite Halbzeit und erzielten gleich zu Beginn, nach sehenswertem Zusammenspiel durch Manuel und Jonas Funk, eine 2:0 Führung. Auch in der Folge blieb die Heimelf spielbestimmend was zu weiteren Tormöglichkeiten führte. Erst ein Kopfball durch Anil Batur in der 69. Spielminute sorgte für Torgefahr durch die Memminger. Den Schlusspunkt setzte dann Darius Argintaru in der 85. Minute mit einem trockenen Schuss aus acht Metern ins kurze Torwarteck zum verdienten 3:0 Endstand für den TSV Kammlach..

TV Boos – TSV Mindelheim 5:5 (1:4)

Tore 0:1 Luis Wanninger (10.), 0:2 David Kienle (13.), 0:3 Anel Januzovic (15.), 1:3 Marco Gröner (29.), 1:4 David Kienle (40.), 1:5 Luis Wanninger (61.), 2:5 Benedikt Beißer (63.), 3:5 Benedikt Beißer (65.), 4:5 Elia Abate (82.), 5:5 Alexander Gantenbein (90.+1) Schiedsrichter Elias Kennerknecht

So hatte sich der TSV Mindelheim das nicht vorgestellt

Zehn Tore in einem Spiel? Das kann auch der TSV Mindelheim bieten. Doch so hatte sich der TSV das bestimmt nicht vorgestellt: Nach gut einer Stunde führten die Kreisstädter mit 5:1 – doch dann drehte der Gastgeber auf und drehte das Spiel. Am Ende fühlte sich der Punkt für Mindelheim wie eine Niederlage an. Anel Junuzovic wurde schon kurz vor dem Pausenpfiff mit Gelb-rot zum duschen geschickt.

Außerdem spielten:

SC Ronsberg – SG Sontheim/Westerheim 0:3 (0:2)

Tore 0:1 Felix Simmert (ET, 10.), 0:2 Maximilian Hebel (45.+1), 0:3 Nico Prinz (48.) Schiedsrichter Günther Jall

FSV Lamerdingen – TSV Lautrach-Illerbeuren 5:1 (2:0)

Tore 1:0 Dominik Zinner (14.), 2:0 Patrick Starker (45.), 3:0 Dominik Zinner (52.), 4:0 Dennis Wüster (59.), 4:1 Alexander Bischof (68.), 5:1 Marco Förg (85.) Zuschauer 125 Schiedsrichter Simon Schwank

FC Heimertingen – TSV Ottobeuren 4:2 (1:0)

Tore 1:0 Alexander Link (26.), 1:1 Dominik Zuka (47.), 2:1 Alexander Link (48.), 3:1 Thomas Einsiedler (83.), 3:2 Luca Werner (90.+1) 4:2 Tim-Luca Hurter (90.+3) Schiedsrichter Jennifer Stützel

SV Lachen – TV Woringen 1:1 (1:1)

Tore 0:1 Lukas Palameta (32.), 1:1 Julian Ottinger (45.+2) Schiedsrichter Erdinc Demiray

Kreisklasse Allgäu 2

Der FC Buchloe bleibt das Maß der Dinge in der Kreisklasse Allgäu 2: Beim SV Mattsies gewann der Tabellenführer souverän mit 4:0. Dahinter fühlt sich die SG Amberg-Wiedergeltingen in der Verfolgerrolle pudelwohl: Der TSV Zaisertshofen hatte bei der 4:1-Niederlage wenig gegen die Cleverness und Abgezocktheit der SG dagegen zu setzen. Im Duell der Aufsteiger hatte der FSV Dirlewang beim TSV Pfaffenhausen wenig Mühe.

SV Mattsies – FC Buchloe 0:4 (0:1)

Tore 0:1 Murat Pamuk (35.), 0:2 Manuel Scherers (FE, 49.), 0:3 Murat Pamuk (82.), Manuel Scherers (89.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Tobias Jehle

Icon Galerie 10 Bilder In der Kreisklasse Allgäu 2 trat der SV Mattsies (weiß) gegen den FC Buchloe an.

Der SV Mattsies hat gegen den FC Buchloe die zweite Niederlage der Saison kassiert. Gegen den Tabellenführer hielt der SVM in der ersten Halbzeit gut mit und hatte große Chancen auf das 1:0 und 1:1. Nach der Pause spielte Buchloe seine spielerische Überlegenheit aus, der Sieg fiel jedoch ein Tor zu hoch aus.

SV Schlingen – SpVgg Rieden 2:1 (2:0)

Tore 1:0 Niklas Kusterer (31.), 2:0 Gürkan Gürtürk (35.) ,2:1 Ali Ünal (70.), Schiedsrichter Christian Schißl

Im Nachbarschaftsduell war der SV Schlingen von Beginn an spielbestimmend, die Zuspiele waren anfangs oft zu ungenau. Rieden zeigte sich nach der Abtastungsphase im Abschluss mit zwei guten Chancen konsequenter. Nach einem Steilpass von Schromm konnte Kusterer durchlaufen und zur verdienten Führung einschieben. Den zweiten Treffer erzielte der kurz zuvor eingewechselte Gürtürk gleich anschließend im Alleingang. Schlingen spielte in der Folge befreiter auf, konnte aber nur einen Lattentreffer verbuchen. Nach der Pause wurde das Spiel immer zerfahrener, der Schiedsrichter ahndete viele Kleinlichkeiten. Den Anschlusstreffer erzielte Ünal durch Elfmeter. In der Folge wurde das Spiel immer hektischer, Schlingen in Unterzahl, die Gäste drängten auf den Ausgleich. Eine Zeitstrafe für Rieden egalisierte die Spieleranzahl. In der Nachspielzeit, dann wieder in Unterzahl, kassierte Schlingen eine weitere Gelb-rote und eine Rote Karte. Nach 103 Spielminuten erfolgte der erlösende Abpfiff.

SG Kirchdorf/Ramm. – SV Bedernau 5:3 (2:1)

Tore 1:0 Daniel Dilba (29.), 1:1 Nico Kirschner (36.), 2:1 Tim Rauscher (41.), 3:1 Sulayman Drammeh (46.), 4:1 Tim Rauscher (51.), 5:1 Tim Rauscher (54.), 5:2 Tom Polonyi (75.), 5:3 Tom Polonyi (90.+3) Zuschauer 120 Schiedsrichter Maik Seemann

Auch wenn die Teams in der Tabelle direkt nebeneinander rangierten - auf dem Platz hatte die SG Kirchdorf/Rammingen klar die Oberhand. Drei Tore von Tim Rauscher waren die Basis für den überlegenen Sieg. Zwei Treffer von Tom Polonyi machten das Spiel dann plötzlich wieder spannend.

SpVgg Baisweil-Lauch. – SV Oberrieden 1:2 (1:1)

Tore 1:0 Sebastian Hofer (24.), 1:1 Manuel Schalk (32.), 1:2 Manuel Schalk (78.), Zuschauer 100 Schiedsrichter Ercan Sevic

Der SV Oberrieden bleibt auf dem 3. Tabellenplatz und schielt damit ganz ungeniert zur Spitze. Es bedurfte aber einer Kraftanstrengung, ehe der knappe 2:1-Erfolg in Baisweil/Lauchdorf durch den Treffer von Manuel Schalk eingetütet war.

SG Jengen/Waal – SV Schöneberg 0:5 (0:2)

Tore 0:1 Lukas Kurz (13.), 0:2 Lukas Kurz (45.), 0:3 Ludwig Gutser (64.), 0:4 Dominik Zellhuber (86.), 0:5 Samuel Hampp (88.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Bernhard Maurer

Kompromisslos ging der SV Schöneberg beim Tabellenschlusslicht ans Werk und verpasste den völlig überforderten Gastgebern eine auch in dieser Höhe verdiente Heimschlappe.

FSV Dirlewang – TSV Pfaffenhausen 3:0 (2:0)

Tore 1:0 Ralf Olbrich (17.), 2:0 Vincenz Meske (41.), 3:0 Florian Simml (82.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Markus Heider

Vor toller Kulisse, bei bestem Wetter versuchte der heimische FSV das Spiel von Anfang an zu bestimmen und hatte in der Offensivbewegung klare Vorteile. Die Gästestürmer waren bei den Abwehrspielern des FSV bestens aufgehoben. Durch ein Traumtor in den Winkel ging der FSV verdient in Führung. Nach einem bilderbuchmäßigen Angriff erhöhte der FSV durch Meske, nach toller Vorarbeit von Klaus zum 2:0. In Halbzeit zwei hatte der FSV auch alles im Griff und erzielte den Endstand zum 3:0 durch Simml, nach prima Übersicht durch Gallert, zum verdienten Heimsieg.

TSV Zaisertshofen – SG Amberg/Wiedergelt. 1:4

Tore 0:1 Noah Nickolai (17.), 0:2 Julian Egger (ET, 20.) 1:2 Julian Egger (45.+1), 1:3 Dennis Motzer (FE, 66.), 1:4 Leon Schneider (76.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ibrahim Halil Yilmaz

In einer relativ ausgeglichenen Partie hatte Zaisertshofen in der ersten Halbzeit die besseren Chancen, konnte aber die Führung nicht erzielen. Amberg/Wiedergeltingen war kaltschnäuziger und nutzte zwei Abwehrfehler der Heimmannschaft zur 0:2-Führung. Zaisertshofen konnte kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 1:2 verkürzen. In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. Der TSV konnte seine Chancen nicht nutzen und die SG erhöhte auf 1:4. Der Sieg geht an diesem Tag für die cleverere Gastmannschaft in Ordnung, fällt aber nach dem Spielverlauf zu hoch aus.

A-Klasse Allgäu 2

Der SV Tussenhausen hat für klare Verhältnisse gesorgt und bleibt weiterhin ungeschlagen: Mit 4:0 schickte der SVT die Gäste aus Markt Wald zurück in die Stauden. Der SC Eppishausen verpasste durch das 2:2-Unentschieden beim SC Unterrieden den dritten Sieg in Folge unter Spielertrainer Thomas Hartmann.

SV Salgen/Bronnen – FC Buchloe II 2:3 (2:0)

Tore 1:0, 2:0 Jonas Heiß (2., 12.), 2:1 Bünyamin Congar (50.), 2:2 Alex Gridin (60.), 2:3 Nico Jardin (75.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Helmer Hutflötz

Türkiyemspor Mindelheim – SG Amberg/W’gelt. II 0:2 (0:0)

Tore 0:1 Rafael Jaromin (56.), 0:2 Niklas Breiter (85.), Zuschauer 100 Schiedsrichter Rudolf Schaur

FSV Dirlewang II – SG Ettringen/Lang. IV 0:7 (0:4)

Tore 0:1 Joshua Brunnenmeier (20.), 0:2 Manuel Eiba (ET, 22.), 0:3 Mustafa Özsamanli (40.), 0:4 Tristan Elezkurtaj (43.), 0:5 Mustafa Özsamanli (55.), 0:6 Mustafa Ozsamanli (70.), 0:7 Joshua Brunnenmeier (89.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Hermann Keil

SC Unterrieden – SC Eppishausen 2:2

Tore 0:1 David Schedel (4.), 1:1 Lukas Schneider (7.), 2:1 Tim Strobl (31.), 2:2 David Schedel (54.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Süleyman Alaz

Icon Galerie 11 Bilder Erster gegen Zweiter, noch dazu ein Derby: In der A-Klasse Allgäu 2 hatte der SV Tussenhausen (rot) den TSV Markt Wald zu Gast.

SV Tussenhausen – TSV Markt Wald 4:0 (3:0)

Tore 1:0 Marco Drahotta (5.), 2:0 Quirin Riederle (17.), 3:0 Mehmet Özkarabacak (40.), 4:0 Marco Drahotta (55.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Jonas Mayer

SV Eggenthal – SG Breitenbrunn/Lopp. 4:2

Tore k.A. Zuschauer k.A. Schiedsrichter Alex Wilhelm

FC 98 Auerbach/Stetten – TSV Mittelneufnach 2:0 (1:0)

Tore 1:0 Julian Fischer (31.), 2:0 Peter Schuster (67.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Hubert Löser

A-Klasse Allgäu 3

SG Ebersbach/Ronsberg – FC Bad Wörishofen II 3:3 (2:1)

Tore 1:0 Murtaza Rajabi (ET, 2.), 1:1 Elias Torlak (37.), 2:1 Florian Baur (42.), 3:1 Andreas Waibel (55.), 3:2 (Elias Torlak (63.), 3:3 Elias Torlak (73.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Christian Dorn

TSV Altusried II – TSV Kirchheim II 2:5 (0:3)

Tore 0:1 Johannes Freisinger (5.), 0:2 Christoph Beer (FE, 35.), 0:3 Christoph Beer (FE, 38.), 0:4 Johannes Freisinger ()53.), 1:4 Marcel Bodenmüller (FE, 73.), 2:4 Abou Keita (83.), 2:5 Tobias Freisinger (90.). Zuschauer 100 Schiedsrichter Mustafa Alp

TSV Babenhausen II – SV Oberegg II 9:1 (3:1)

Tore 0:1 Raul Ungureanu (8.), 1:1 Michael Karl (18.), 2:1 Adrian Graf (26.), 3:1 Michael Karl (40.), 4:1 Alexander Münzhuber (56.), 5:1 Adrian Graf (61.), 6:1 Alexander Münzhuber (68.), 7:1 Jascha Rister (74.), 8:1 Adrian Graf (80.), 9:1 Nicolas Hasemann (87.), Zuschauer 25 Schiedsrichter Lukas Ress