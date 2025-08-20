Flutlicht defekt: Spiel des FC Bad Wörishofen in Germaringen fällt aus

Die für Mittwochabend angesetzte Bezirksliga-Partie zwischen dem Tabellenführer SVO Germaringen und dem FC Bad Wörishofen musste am Mittwochvormittag kurzfristig abgesagt werden.

Der Grund ist technischer Natur: „Wir mussten feststellen, dass die Flutlichtanlage auf dem Hauptspielfeld und dem Nebenplatz defekt ist, deshalb kann die Partie nicht stattfinden. Ein Ersatztermin folgt in den nächsten Tagen“, wird SVO-Ressortleiter Oliver Baumann am Mittwoch auf der Vereinshomepage des SVO Germaringen zitiert.

Das nächste Punktspiel für den FC Bad Wörishofen steht damit am kommenden Samstag an. Dann empfängt der FCW um 14 Uhr den FC Königsbrunn.