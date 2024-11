Fast jeder Bogenschütze holt einen Titel

Die Gaumeisterschaft in der Disziplin „WA Halle“ fand bei den Bogenschützen der FSG Buchloe statt. Der Wettkampfmodus sah dabei vor, dass 60 Wertungspfeile geschossen werden mussten, die in Passen zu je drei Pfeilen in einer Zeit von maximal zwei Minuten. Es haben sich dieses Mal nur sieben Schützinnen und Schützen zur Meisterschaft angemeldet, davon mit Christoph Rosenberg ein Jugendlicher.

Dabei wurden nur zwei Bogenarten (Recurve/Compound) in verschiedenen Klassen geschossen und zum Teil wieder Spitzenergebnisse erreicht, die bereits für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft ausreichen würden. Das lag vor allem an der Teilnahme der Sauter-Schwestern: Sabine und Patricia lieferten sich in der Frauenklasse mit dem Compoundbogen ein spannendes Duell, das letztlich Patricia Sauter mit 580 Ringen gewann.

Bei den Herren holte sich Jürgen Jakob von den Dorschhausener Schützen den Titel. Er war damit der einzige Titelträger, der nicht von der FSG Buchloe oder der FSG Bad Wörishofen kam.

Die erfolgreichen Bogenschützen bei der Gaumeisterschaft: (vorne von links) Christoph Rosenberg, Sabine Sauter, Patricia Sauter, (hinten von links) Jürgen Jakob, Sigrid Sauter, Angelika Filser und Peter Jürgens. Foto: Herbert Geigenberger

An der Bezirksmeisterschaft dürfen damit zwei Schützinnen und Schützen aus Bad Wörishofen teilnehmen. Nachfolgend die Ergebnisse und Platzierungen der Teilnehmer bei der Gaumeisterschaft:

Die Ergebnisse der Gaumeisterschaft WA Halle 2025:

Recurvebogen

Schüler B (m) 1. Christoph Rosenberg (Bad Wörishofen), 516 Ringe

Master (w) 1. Angelika Filser (Bad Wörishofen), 443 Ringe

Senioren (m) 1. Peter Jürgens (Buchloe), 358 Ringe

Compoundbogen

Herren 1. Jürgen Jakob (Dorschhausen) 523 Ringe

Damen 1. Sauter Patricia (Bad Wörishofen), 580 Ringe; 2. Sabine Sauter (Bad Wörishofen), 570 Ringe

Master (w) 1. Sigrid Sauter (Bad Wörishofen), 542 Ringe

Mannschaft Compound 1. Bad Wörishofen 1692 Ringe