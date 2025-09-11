Icon Menü
Breitenbrunn: Wie diese ungewöhnliche Disziplin Benjamin Adelwarth herausfordert

Breitenbrunn

Geht‘s? Wie diese ungewöhnliche Disziplin Benjamin Adelwarth herausfordert

Benjamin Adelwarth versucht sich bei den erfolgreichen Athleten des SV Breitenbrunn im Gehen. Wie fällt sein Fazit zu der Disziplin aus?
Von Leonie Küthmann
    • |
    • |
    • |
    Benjamin Adelwarth trainiert mit den Gehern des SV Breitenbrunn. Unser Foto zeigt von links: Adelwarth, Felix, Andrea und Joachim Maier.
    Benjamin Adelwarth trainiert mit den Gehern des SV Breitenbrunn. Unser Foto zeigt von links: Adelwarth, Felix, Andrea und Joachim Maier. Foto: Leonie Küthmann

    „Es sieht ja zuerst einmal ein bisschen komisch aus“ – das, was Benjamin Adelwarth da in einem Nebensatz so herausrutscht, hört die Familie Maier bestimmt nicht zum ersten Mal, wenn es um die Disziplin geht, in der sie schon zahlreiche Meistertitel gesammelt hat. Die Maiers sind erfolgreiche „Geher“ – und haben sich an diesem Tag mit Adelwarth getroffen, um ihm „ihre“ Disziplin näherzubringen.

