Loppenhausen stürmt an die Spitze

Nach zweimaligem Rückstand dreht der FC Loppenhausen das Spiel gegen die SpVgg Kaufbeuren. Nicht zuletzt dank vier Treffern von Top-Torjägerin Sina Nachtigall und einem Doppelpack von Lisa Nusser setzten sich Loppenhausens Damen schließlich aber doch mit einem klaren und hohen Sieg durch. Damit eroberte der FCL den Platz an der Sonne der Bezirksoberliga Schwaben, während Sina Nachtigall mit derzeit 16 Treffern souverän deren Torjägerliste anführt.

Icon vergrößern Die erstmalige Führung für Loppenhausen. Die Torhüterin ausgespielt, war der Treffer zum 3:2 für Torjägerin Sina Nachtigall (Nr. 11) reine Formsache. Foto: Robert Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die erstmalige Führung für Loppenhausen. Die Torhüterin ausgespielt, war der Treffer zum 3:2 für Torjägerin Sina Nachtigall (Nr. 11) reine Formsache. Foto: Robert Prestele

Dabei agierte die SpVgg Kaufbeuren nicht nur sehr lange auf Augenhöhe, sondern startete gleich mit einem Paukenschlag in die Begegnung. Nur Sekunden waren nämlich gespielt, als auch schon das Loppenhausener Netz zappelte.

Icon vergrößern Mit ihrem zweiten Treffer entschied Loppenhausens Top-Stürmerin Sina Nachtigall die Partie vorzeitig. Dennoch ließ sie noch zwei weitere Tore folgen. Foto: Robert Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit ihrem zweiten Treffer entschied Loppenhausens Top-Stürmerin Sina Nachtigall die Partie vorzeitig. Dennoch ließ sie noch zwei weitere Tore folgen. Foto: Robert Prestele

Den allerersten Angriff nutzte Kaufbeurens Stürmerin Lisa Schmittner mit einem überlegten Abschluss zur Führung der SpVgg. Darüberhinaus sorgte die agile Angreiferin der Gäste, gerade in der Anfangsphase, immer wieder für Unruhe in der Defensive der Gastgeberinnen.

Gegentreffer bringen den FC Loppenhausen nicht aus der Ruhe

Besonders beeindruckt zeigte sich Loppenhausen von dem Gegentreffer zwar nicht, aber das Team von Trainer Marcel Harb hatte doch etwas Mühe, in sein gewohntes Spiel zu finden. Dies war natürlich auch der spielerisch und läuferisch gut aufgelegten SpVgg Kaufbeuren geschuldet.

Dennoch gelang Loppenhausen der Ausgleich: Lisa Nusser setzte sich nach einer Viertelstunde im gegnerischen Strafraum durch und vollendete mit einem Flachschuss zum 1:1-Ausgleich.

Die nun absolut auf Augenhöhe spielenden Teams kreierten beiderseits Möglichkeiten, weshalb Torhüterin Janine Huber auf Loppenhausener Seite und Sandrine Uhlig seitens der SpVgg mehrere Gelegenheiten hatten, sich auszuzeichnen.

Keine Abwehrchance hatte allerdings erneut Janine Huber gegen die Doppelpackerin Lisa Schmittner. Kaufbeurens auffälligste Spielerin nutzte eine Unsicherheit im heimischen Strafraum eiskalt aus. Mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck brachte sie Kaufbeuren erneut in Führung.

Icon vergrößern Sie hat gut lachen: Top-Torjägerin Sina Nachtigall führt derzeit die Torjägerliste der Bezirksoberliga Schwaben mit 16 Treffern souverän an. Foto: Robert Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sie hat gut lachen: Top-Torjägerin Sina Nachtigall führt derzeit die Torjägerliste der Bezirksoberliga Schwaben mit 16 Treffern souverän an. Foto: Robert Prestele

Daran änderte sich bis zur Halbzeitpause dann nichts mehr und die Unterbrechung tat vor allem dem FC Loppenhausen sichtlich gut.

Es sah nach Kleinigkeiten aus, aber letztlich machten diese doch den Unterschied. Im zweiten Abschnitt agierten die Gastgeberinnen nun einfach eine Idee griffiger und engagierter in den Zweikämpfen. Zudem hatte sich auch die Abwehr nun deutlich besser auf Kaufbeurens Stürmerin Lisa Schmittner eingestellt.

Als dann Lisa Nusser mit ihrem zweiten Treffer in der 50. Minute der Ausgleich zum 2:2 gelang, war Loppenhausen in der Spur.

Sina Nachtigall ragt aus einem guten Team heraus

Vergangene Woche noch mit fünf Treffern erfolgreich, schlug jetzt wieder die Stunde von Sina Nachtigall. Mit zwei Toren binnen acht Minuten entschied die Ausnahmestürmerin die Partie bereits vorzeitig. Unnachahmlich ließ sie jeweils ihre Gegenspielerin stehen, um dann alleine vor Kaufbeurens Torhüterin souverän und unhaltbar zur zweifachen Führung abzuschließen.

Dieser Pflicht folgte auch noch die Kür: Mit einem verwandelten Foulelfmeter und einem weiteren Treffer in der Nachspielzeit zum 6:2-Endstand drückte die Top-Torjägerin dem Spiel ihren Stempel auf.

Icon vergrößern Marcel Harb, Trainer der Damenmannschaft des FC Loppenhausen. Foto: Robert Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Marcel Harb, Trainer der Damenmannschaft des FC Loppenhausen. Foto: Robert Prestele

„Kaufbeuren war der erwartet schwere Gegner. Die haben eine richtig gute Mannschaft. Bei uns hat heute aber wieder die Moral gestimmt und am Ende haben wir uns durchgesetzt. Aus meiner Sicht letztlich auch ein verdienter Erfolg“, meinte Loppenhausens Coach Marcel Harb nach dem Spiel.

So haben sie gespielt:

FC Loppenhausen Huber, Horber, Mayr, Seitz, J. Büchele, Nusser, Eifler, Schmid, Nachtigall, M. Büchele, Binder, Rampp, Hofmann

SpVgg Kaufbeuren Uhlig, Oppenrieder, Schmittner, Schleifer, Remmers, Knorr, Jäger, Klause, Mayer, Czeschlick, Eichinger, Schatz, Schüler, Kaden

Tore 0:1 Lisa Schmittner (1.), 1:1 Lisa Nusser (14.), 1:2 Lisa Schmittner (25.), 2:2 Lisa Nusser (50.), 3:2, 4:2, 5:2, 6:2 Sina Nachtigall (65., 73., 83./FE, 90.+1)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Burhan Secgin