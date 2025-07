VG-Turnier in Schöneberg: Die Jagd nach dem Silberteller

Es ist die erste Bewährungsprobe für den neuen Trainer des SV Schöneberg: Als Ausrichter und zugleich Rekordsieger dieses Traditionsturniers hat die Mannschaft von Coach Wolfgang Wöss die Favoritenrolle inne.

Das VG-Turnier, an dem sämtliche Mannschaften aus der VG Pfaffenhausen ihren VG-Sieger ausspielen, gehört zu den traditionsreichsten Sommerturnieren der Region. Auch in diesem Jahr stehen sich wieder acht Mannschaften in zwei Vorrundengruppen gegenüber.

Gruppenspiele am Samstag, Finalspiele am Sonntag

Der Modus sieht vor, dass am ersten Turniertag (Samstag) die Gruppenspiele ausgetragen werden. Am zweiten Turniertag (Sonntag) stehen sich dann die Erst- bis Viertplatzierten in den Platzierungsspielen gegenüber. „Das VG-Turnier hat einen hohen Stellenwert in Schöneberg“, sagt Wolfgang Wöss. Der 49-Jährige ist der neue Trainer des Kreisklassisten und weiß um die Bedeutung des Turniers, das 2003 zum letzten Mal in Schöneberg ausgetragen wurde. „Die Favoritenrolle nehmen wir an“, sagt er selbstbewusst.

Icon Vergrößern Der SV Schöneberg ist nicht nur Ausrichter des VG-Turniers, sondern auch der Titelverteidiger. Unser Bild zeigt die Mannschaft um Trainer Michael Scherer (hinten, Zweiter von rechts), die 2023 den Turniersieg feierte. Foto: Robert Prestele (Archiv) Icon Schließen Schließen Der SV Schöneberg ist nicht nur Ausrichter des VG-Turniers, sondern auch der Titelverteidiger. Unser Bild zeigt die Mannschaft um Trainer Michael Scherer (hinten, Zweiter von rechts), die 2023 den Turniersieg feierte. Foto: Robert Prestele (Archiv)

Kein Wunder: Der diesjährige Gastgeber des Turniers ist mit 14 Titeln Rekordsieger in der VG-Turniergeschichte. Auch vor zwei Jahren in Loppenhausen holten sich die Schöneberger den Sieg. Damit sind nun auf der Siegertrophäe, dem Silberteller, drei Mannschaften eingraviert: je zwei Mal der SV Schöneberg (2015, 2023) und der SV Oberrieden (2019, 2022) sowie der SV Breitenbrunn (2018). Der Tradition folgend haben also der SV Schöneberg und der SV Oberrieden dieses Jahr die Chance, den Teller mit dem dritten Sieg für immer zu behalten.

Bislang hat der SV Schöneberg alle Teller eingeheimst

Auch in dieser Rangliste ist der SV Schöneberg übrigens führend: Der SVS hat alle vier Vorgängerteller in seiner Vitrine stehen. Aktuell geht es also um den fünften Teller der Turnierserie, die seit 1984 mittlerweile 28 Turniere gesehen hat.

Ein Team, das den Teller noch nie als Sieger in Empfang nehmen durfte, ist der TSV Pfaffenhausen. „Das gilt es zu ändern“, sagt Roland Zellhuber lachend. Er ist neuer Trainer beim Kreisklassen-Aufsteiger und kennt das Gefühl, das VG-Turnier zu gewinnen. Als Spieler gelang ihm dies mehrmals mit dem SV Schöneberg. Als Trainer führte er 2018 den SV Breitenbrunn zu dessen ersten und einzigen Turniersieg. „Es kommt ganz viel auf das erste Spiel an“, sagt er. Der Turniermodus verzeiht praktisch keine Niederlage in der Gruppenphase, sonst ist das Finale schon ganz weit weg. Der TSV Pfaffenhausen startet am Samstag gegen den SV Bedernau. „Wenn man gut startet, sind die Chancen auf das Finale deutlich größer“, so Zellhuber. Ob es für seine Mannschaft zur Finalteilnahme reicht? „Wir sind jetzt nicht der Favorit Nummer eins, aber ich will auch nicht sagen, dass wir keinen Auftrag habe

Eine Neuerung gibt es bei den teilnehmenden Mannschaften: Da es seit einigen Jahren die SG Breitenbrunn/Loppenhausen gibt und damit praktisch ein Platz im Teilnehmerfeld frei wurde, wird dieser heuer von den zweiten Mannschaften des TSV Pfaffenhausen und SV Schöneberg eingenommen. Die Reserveteams der beiden Vereine firmieren nämlich ebenfalls als Spielgemeinschaft und gehen als SG Pfaffenhausen/Schöneberg II in der B-Klasse Allgäu 2 an den Start.

Abseits des Spielfelds wird den Mannschaften und Fans am Abend der Turniertage in Schöneberg Partystimmung geboten: Am Samstagabend legt ab 20 Uhr DJ K-Paul White auf, am Sonntag spielt ab 18.30 Uhr der Musikverein Kirchheim auf. Die Siegerehrung findet gegen 19 Uhr im Zelt auf der Stockschützenbahn statt.

Der Spielplan am Wochenende im Überblick

Der Turnierplan sieht folgende Gruppenspiele am Samstag vor (2x20 Minuten):

Gruppe A SV Bedernau – TSV Pfaffenhausen (9 Uhr), SV Schöneberg – SV Salgen-Bronnen (9.50 Uhr), SV Bedernau – SV Schöneberg (12.20 Uhr), SV Salgen-Bronnen – TSV Pfaffenhausen (13.10 Uhr), TSV Pfaffenhausen – SV Schöneberg (15.40 Uhr), SV Salgen-Bronnen – SV Bedernau (16.30 Uhr)

Gruppe B SV Oberrieden – SC Unterrieden (10.40 Uhr), SG Breitenbrunn/Loppenhausen – SG Pfaffenhausen/Schöneberg II (11.30 Uhr), SV Oberrieden – SG Breitenbrunn/Loppenhausen (14 Uhr), SG Pfaffenhausen/Schöneberg II – SC Unterrieden (14.50 Uhr), SC Unterrieden – SG Breitenbrunn/Loppenhausen (17.20 Uhr), SG Pfaffenhausen/Schöneberg II – SV Oberrieden (18.10 Uhr)

Finalspiele am Sonntag (2x30 Minuten/Finale 2x45 Minuten):

Spiel um Platz 7 4. Gruppe A – 4. Gruppe B (12 Uhr)

Spiel um Platz 5 3. Gruppe A – 3. Gruppe B (13.15 Uhr)

Spiel um Platz 3 2. Gruppe A – 2. Gruppe B (14.30 Uhr)

Finale 1. Gruppe A – 1. Gruppe B (15.45 Uhr)