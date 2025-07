Der Kreispokal beendet die Sommerpause der Fußballer

Am kürzesten war die Sommerpause für den SV Oberegg. Der Kreisligist spielte als Vizemeister der Kreisliga Nord in der Aufstiegsrelegation um einen möglichen Platz in der Bezirksliga. In Runde zwei war jedoch Endstation. Das war vor gerade einmal vier Wochen.

Am Sonntag, 20. Juli, geht es für den SV Oberegg wie für 50 weitere Allgäuer Mannschaften wieder in den Pflichtspielbetrieb. Die erste Runde des Kreispokals steht an – und in diesem Wettbewerb haben die Oberegger ganz besondere Erinnerungen an vergangene Saison.

Der SV Oberegg hatte nur vier Wochen Pause

Erst im Endspiel musste sich der SVO im Mai dem klassenhöheren SV Egg in der Nachspielzeit geschlagen geben. Entsprechend motiviert ist die Mannschaft um Spielertrainer Christian Faulstich, auch in der neuen Pokalsaison möglichst weit zu kommen. In der ersten Runde geht es für den SV Oberegg zur SG Oy/Nesselwang, die in der Kreisklasse Allgäu 4 spielt. „Wir hatten zwar keine lange Pause wie andere Mannschaften, aber wir kriegen das hin“, sagt Christian Faulstich.

„Wir hatten ein grandioses Fußballjahr mit Highlights, die andere in ihrer ganzen Karriere nicht haben“, schwärmt Faulstich von der abgelaufenen Saison. Zwar wurde das Pokalfinale verloren und auch mit dem Bezirksliga-Aufstieg klappte es letztlich nicht, doch „alles in allem überwiegt schon der Stolz“, so Faulstich.

Der FC Bad Wörishofen spielt am Sonntag beim Süd-Kreisligisten SSV Wertach – eine anspruchsvolle Aufgabe. Der TSV Mindelheim muss am Sonntag ebenfalls auswärts ran und spielt beim SSV Markt Rettenbach um den Einzug in die zweite Pokalrunde. Für den Kreisklassisten aus Markt Rettenbach ist es gleich das nächste Highlight nach dem Freundschaftsspiel gegen den FC Memmingen vor wenigen Wochen im Zuge der Einweihung des neuen Sportheims. Kreisliga-Rückkehrer TSV Kirchheim empfängt am Sonntag den Bezirksligisten SVO Germaringen.

Zwei Spiele finden schon am Mittwoch statt

Bereits am Mittwoch, 16. Juli, machen vier Mannschaften den Anfang: Der SV Tussenhausen empfängt um 19 Uhr den SV Schöneberg und der SV Mattsies hat ab 19 Uhr den TSV Altusried zu Gast. Die Verlegung ist dem Historischen Marktrechtfest in Tussenhausen sowie dem VG-Turnier in Schöneberg geschuldet. Beide Veranstaltungen finden am kommenden Wochenende statt.

In Mattsies stellt sich am Mittwoch der TSV Altusried in der Region vor. Die Altusrieder wurden zur neuen Saison in die Kreisliga Allgäu Nord umgruppiert und dürften für viele Mannschaften dieser Liga ein unbeschriebenes Blatt sein. Der SV Mattsies, der heuer wieder in die Kreisklasse Allgäu 2 aufgestiegen ist, wird die Außenseiterrolle innehaben.

Das einzige Freilos in der ersten Runde hat der amtierende Pokalsieger SV Egg a. d. Günz. Der Bezirksligist wird dann in der darauffolgenden Woche eingreifen, wenn bereits am Mittwoch, 23. Juli, die zweite Runde angesetzt ist.

Die Partien in der ersten Runde im Allgäuer Kreispokal lauten:

SV Tussenhausen – SV Schöneberg

SV Mattsies – TSV Altusried

Türk Gücü Füssen – TV Weitnau

FC 98 Auerbach/Stetten – TSV Lautrach-Illerbeuren

SG Kimratshofen/Legau II – FC Thalhofen

TSV Kirchheim – SVO Germaringen

SG Bertoldshofen/Sulzschneid – TV Woringen

1. FC Biessenhofen-Ebenhofen – SG Buching/Trauchgau

SV Schlingen – SC Untrasried

SV Amendingen – SG Betzigau/Wildpoldsried

SSV Wertach – FC Bad Wörishofen

Schwarz-Weiß Sonthofen – SG Sontheim/Westerheim

FC Immenstadt – SV Lachen

ASV Hirschzell – FC Hawangen

SV Oberostendorf – FSV Dirlewang

TSV Schwangau – SV Stöttwang

TSV Missen-Wilhams – TV Hindelang

Türkspor Memmingen – SV Heiligkreuz

TSV Ruderatshofen – TSV Pfronten

SG Waltenhofen/Hegge – TSV Lengenwang

SG Ettringen/Langerringen IV – TSV Oberbeuren

FC Altstädten – SV Wald

TSV Sulzberg – SpVgg Kaufbeuren

SV Kempten Halde Oberwang – DJK Ost Memmingen

TSV Buchenberg – SV Pforzen

Türkiyemspor Mindelheim – SV Bidingen

SV Böhen – DJK Seifriedsberg

FC Oberstdorf – TV Bad Grönenbach

SV Frechenrieden – TSV Markt Wald

TSV Görisried – TSV Oberstaufen

SSV Markt Rettenbach – TSV Mindelheim

FSV Marktoberdorf – SC Ronsberg

BSC Wolfertschwenden – SV Mauerstetten

SV Kempten – SV Rieden a. F.

TSV Roßhaupten – BSK Olympia Neugablonz

TSV Stötten a. A. – FSV Lamerdingen

BSC Memmingen – TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg

SG Oy/Nesselwang – SV Oberegg

FC Thingau – SG Amberg/Wiedergeltingen

FC Internazionale Memmingen – SC Eppishausen

SG Blaichach/Burgberg – TSV Friesenried

SSV Niedersonthofen II – TSV Ottobeuren

SV Greimeltshofen – SG Benningen/Memmingerberg

Türk Spor Marktoberdorf – TSV Dietmannsried

SG Kirchdorf/Rammingen – FC Blonhofen

TSV Mittelneufnach – FC Buchloe

SV Eggenthal – SG Jengen/Waal

SpVgg Baisweil-Lauchdorf – TSV Obergünzburg

SV Cambodunum Kempten – SpVgg Rieden

Freilos: SV Egg a. d. Günz