Der FC Bad Wörishofen kassiert die erste Saisonniederlage

Dass der Tag kommen würde, war allen Beteiligten beim FC Bad Wörishofen klar. Dass die Kneippstädter ihre erste Saisonniederlage in dieser Bezirksligaspielzeit gegen ein Top-Team einstecken müssen, war auch keine Überraschung.

Die deutliche Heimniederlage gegen den SV Mering wiegt insofern gar nicht so schwer. Schwerere Konsequenzen dürfte die Szene in der 83. Spielminute für den FCW haben.

Die Partie trudelt nach der Verletzung aus

Denn härter als die Heimniederlage gegen einen Aufstiegsaspiranten dürfte die Kneippstädter die schwere Knieverletzung ihres Spielertrainers Thomas Waltenberger treffen, die er sich in der 83. Minute in einem Laufduell ohne Verschulden eines Gegenspielers zuzog. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie längst gelaufen und die beiden Mannschaften einigten sich darauf, die restliche Zeit mit Ballgeschiebe an der Mittellinie herunterzuspielen, bis Schiedsrichter Alexander Maier das Spiel ohne die übliche Nachspielzeit abpfiff.

Bad Wörishofens Spielertrainer Thomas Waltenberger (links) musste kurz vor Schluss mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

Die beiden Halbzeiten verliefen vor rund 170 Zuschauern sehr unterschiedlich. Vor der Pause erinnerte das Geschehen stark an das Spiel gegen Kaufering vor zwei Wochen. Ein spielerisch zwar überlegener Gegner, aber auch ein mutiger FCW, der dagegen hielt und die Partie offen gestalten konnte. Die Platzherren hatten auch die erste Großchance nach acht Spielminuten, als Noah Gaisser von Thomas Waltenberger freigespielt wurde und etwas zu nah zum Gästekeeper Adrian Wolf auflief, um den Ball noch im Tor unterzubringen.

Merings Torjäger erzielt die Führung

Bis zur 14. Spielminute agierten die Meringer vor dem FCW-Strafraum eher unauffällig, aber dann ein schneller Tempowechsel in Form zweier Direktpässe und schon war Torjäger Simon Gail allein vor Schlussmann Julian Fischer. Dass der Innenpfosten beim 0:1 mithelfen musste, war natürlich Glück. Weitere Höhepunkte vor der Pause waren ein Abseitstor der Gäste in der 34. Minute sowie ein abgefälschter Schuss von Thomas Waltenberger kurz darauf, den Merings Keeper Adrian Wolf gerade noch aus dem Eck fischte.

Nach Seitenwechsel ein deutlich anderes Bild: Gefühlte 15 Minuten hatte der FCW kaum noch Ballbesitz und gerade, als man den Eindruck haben durfte, dass die Gastgeber wieder „mitspielen“, erzielte der SVM den vorentscheidenden zweiten Treffer. Harald Kerber zirkelte den Ball aus halblinker Position von der Strafraumlinie unhaltbar für Julian Fischer ins lange Eck.

FCW-Torhüter verschuldet einen Elfmeter – und hält diesen

Der FCW stellte nun natürlich um und die daraus resultierende Verwirrung nutzten die Gäste gleich zum nächsten Treffer. Wieder war es Harald Kerber, der allein vor Julian Fischer auftauchte und vom FCW-Keeper gelegt wurde. Den fälligen Strafstoß von Kapitän Dominik Schön parierte Fischer zunächst glänzend, doch auf Umwegen gelangte der Ball erneut zu Schön und es stand 0:3.

Bad Wörishofens Torhüter Julian Fischer (orangenes Trikot) hatte allerhand zu tun.

Nach dem Spiel bedauerte Merings Spielertrainer Thilo Wilke natürlich die Verletzung von Thomas Waltenberger. Aufgrund der zweiten Hälfte sei der Sieg des SV Mering verdient gewesen. Die nun bevorstehende fünfte „englische Woche“ sei für sein Team aus Trainersicht nicht gerade leistungsfördernd.

FC Bad Wörishofen Fischer, Gaisser (56. Gast), Seemüller, Trommer (71. Reichow), Krammer, Ohmann (62. Lange), Bartsch, Waltenberger (85. Fenster), Ackermann, Hajra (67. Schubnell), Schießl

SV Mering Wolf, Sandru (78. Ebeling), Wilke, Gail, Weißenböck, Pegoraro (58. Venos), Kerber (76. Blenk), Schön, Weigand, Kapfer (67. Gottwald), Mölders (73. Neumann)

Tore 0:1 Simon Gail (14.), 0:2 Harald Kerber (57.), 0:3 Dominik Schön (61.)

Zuschauer 170

Schiedsrichter Alexander Maier