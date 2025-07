Der TSV Altusried stellt sich im Unterallgäu vor – und gewinnt das Pokalspiel in Mattsies

Als Aufsteiger in die Kreisklasse empfing der SV Mattsies mit dem TSV Altusried den Aufsteiger in die Kreisliga zur ersten Pokalrunde. Dieser Favoritenrolle wurden die Gäste mit je zwei Treffern in den beiden Spielhälften letztlich auch souverän gerecht. Das scheinbar klare Ergebnis wird der engagierten Leistung des SV Mattsies jedoch nicht ganz gerecht.

Die Gäste aus Altusried, die zur neuen Saison in die Kreisliga Allgäu Nord eingruppiert wurden, setzten den SV Mattsies ballsicher und mit einem sehr ansehnlichen Spielfluss schnell unter Druck. Dem begegneten die Hausherren allerdings mit einer kompakten Mannschaftsleistung.

Die Gäste aus Altusried nutzen die Breite des Platzes

Dennoch kreierten die Oberallgäuer mehrere Tormöglichkeiten, insbesondere durch die Nutzung der gesamten Breite des Spielfeldes. Da blieben den Gastgebern oft nur schnelle Konter nach vorne. Allerdings fehlte den Angriffsbemühungen der Hausherren häufig in der Offensive der präzise, finale Pass.

So wusste der TSV Altusried sein Übergewicht nach einer Viertelstunde in Zählbares umzumünzen. Bei einer Flanke aus dem linken Halbfeld hatte deren Torjäger Moritz Hoppe aus kurzer Distanz keine Mühe, per Kopf die Führung für Altusried zu erzielen.

An ihm lag es nicht: Robin Baumberger, der Keeper des SV Mattsies (oranges Trikot), hielt, was es zu halten gab. Am Ende aber musste er viermal hinter sich greifen. Foto: Robert Prestele

Da hatte es auf der Gegenseite Heim-Stürmer Ian Quintus als einsame Sturmspitze ungleich schwerer, sich zu behaupten. Das verletzungsbedingte Fehlen von Top-Stürmer Jonas Meier tat da ein Übriges. So waren es dann vor allem auf Gästeseite deren Spielertrainer Ylber Myrta und der herausragende Mittelfeldantreiber Robin Bader, welche die Taktung im Spielzentrum vorgaben.

Zunächst hatte Mattsies kurz vor dem Seitenwechsel noch großes Glück, als einem gegnerischen Stürmer das Kunststück gelang, einen perfekten Querpass frei stehend aus wenigen Metern über das Tor der Gastgeber zu setzen. Nur eine Minute später war dieses Glück jedoch aufgebraucht. Denn ein satter Weitschuss von Christoph Kiechle, aus etwa 20 Metern, schlug im linken Kreuzeck der Hausherren zum 0:2-Pausenstand ein.

Der SV Mattsies kommt schwungvoll aus der Halbzeit

Mit deutlich mehr Schwung und auch Selbstvertrauen kam der SV Mattsies danach wieder aus der Kabine. Plötzlich lief der Ball wesentlich sicherer durch die eigenen Reihen und dies bescherte den Gastgebern so auch Tormöglichkeiten, die aber noch ungenutzt blieben.

Die Abwehr des SV Mattsies (blaue Trikots) war gegen den TSV Altusried ganz besonders gefordert. Foto: Robert Prestele

Zudem verlieh die Selbsteinwechslung von Spielertrainer Johannes Dietrich dem Mattsieser Spiel mehr Stabilität und Struktur. Obwohl der SV Mattsies nun auf Augenhöhe agierte, ließ der Nackenschlag nicht lange auf sich warten. Denn mit einem gekonnten Lupfer über den heraus eilenden Heim-Keeper Robin Baumberger hinweg schloss Altusried einen durchdachten Angriff mit dem dritten Treffer ab.

Bastian Kleinsteuber (blaues Trikot / Nr. 8) gelang der einzige Treffer für den SV Mattsies. Hier scheiterte er allerdings am gegnerischen Torhüter. Foto: Robert Prestele

Gewiss, Bastian Kleinsteuber gelang mit einem präzisen Flachschuss der Anschlusstreffer zum 1:3, eine Wende war für den SV Mattsies aber nicht mehr möglich. Dies dokumentierte Gäste-Goalgetter Moritz Hoppe mit seinem zweiten Tor zum 1:4 endgültig.

Ein neuer Gast: In der kommenden Saison ist der TSV Altusried (weiße Trikots) in der heimischen Kreisliga Nord eingruppiert. Foto: Robert Prestele

„Bewusst haben wir heute auch sehr junge Spieler eingesetzt, die sich gut geschlagen haben. Gegen den Kreisligisten hat es am Ende nicht ganz gereicht. Für uns steht allerdings der Klassenerhalt im Vordergrund. Deshalb gilt jetzt der Fokus der neuen Saison in der Kreisklasse“, umriss der Mattsieser Spielertrainer Johannes Dietrich das Ziel. Altusrieds Abteilungsleiter Andreas Peter sprach nach der Partie kurz und knapp von einem verdienten Erfolg seiner Mannschaft.

So haben sie gespielt:

SV Mattsies Baumberger, Steppich, E. Kobold, Mayr, Groos, Haering, Kaufer, Kleinsteuber, D. Müller, Quintus, T. Kobold, Dietrich, Kaiser, B. Müller, Niessner, Strzalek

TSV Altusried Christlbauer, Kiechle, Bayrhof, Romer, Bader, Fikentscher, Difilippo, Hoppe, Top, Roggors, Myrta, Maier, Daiber, Krambs

Tore 0:1 Moritz Hoppe (13.), 0:2 Christoph Kiechle (42.), 0:3 Fabio Difilippo (57.), 1:3 Bastian Kleinsteuber (76.), Moritz Hoppe (90.+1)

Zuschauer 60

Schiedsrichter Markus Lederle