Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Der TSV Mindelheim gewinnt beim SV Oberegg

Fußball

Kreisliga Allgäu Nord: Der TSV Mindelheim meldet sich zurück

Bevor sich am Wochenende der TSV Mindelheim und der TSV Kammlach duellieren, stand für die Kreisligisten eine englische Woche an. Mit unterschiedlichem Ausgang.
Von Axel Schmidt
    • |
    • |
    • |
    Der TSV Mindelheim gewann das Kreisligaspiel beim SV Oberegg und feierte damit den ersten Saisonsieg. Hier bejubelt Luis Wanninger (schwarzes Trikot, Nummer 19) ein Tor der Mindelheimer.
    Der TSV Mindelheim gewann das Kreisligaspiel beim SV Oberegg und feierte damit den ersten Saisonsieg. Hier bejubelt Luis Wanninger (schwarzes Trikot, Nummer 19) ein Tor der Mindelheimer. Foto: Robert Prestele

    In der Fußball-Kreisliga Allgäu Nord stand am Mittwochabend die erste „englische Woche“ der Saison an. Auch die Bezirksligisten waren im Einsatz – bis auf den SVO Germaringen und den FC Bad Wörishofen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden