Drei Turniertage und fünf Heimsiege beim TSV Mindelheim

Ein Wochenende in Schwarz-Gelb: Der TSV Mindelheim hat am letzten Sommerferien-Wochenende sein Jugendfußballturnier um den Hell-Sommercup ausgetragen. Insgesamt zehn Turniere finden dabei an drei Tagen im Julius-Strohmayer-Stadion statt.

Die Bilanz aus Sicht der Gastgeber kann sich sehen lassen: Nicht weniger als fünf Turniersiege gingen auf das Konto des TSV Mindelheim.

Nach dem FCA-Camp ist vor dem Jugendturnier

Organisatorisch war das Turnier diesmal eine kleine Herausforderung. Denn erstmals legte der TSV Mindelheim das Sommerturnier an das Ende der Sommerferien. Da auch noch das einwöchige FCA-Fußball-Feriencamp in Mindelheim stattfand, musste am ersten Turniertag schnell gehandelt werden. Denn kaum waren die Nachwuchskicker des FCA-Camps verabschiedet, begann kurz darauf bereits der erste Turniertag mit den Bambini-Turnieren nach Funino-Regeln. Neben den Mindelheimer Teams war hier noch der FSV Dirlewang mit zwei Bambini-Mannschaften vertreten, die sich mit den Mindelheimern engagierte Spiele lieferten und viel Spaß verströmten.

Ein begehrtes Foto-Motiv waren natürlich die kleinen Nachwuchskicker nach dem Turnier mit ihren Medaillen, Foto: Axel Schmidt

Erstmals um einen Pokal ging es am Freitagabend beim Turnier der C1-Junioren. Hier setzte sich der TSV Mindelheim souverän mit drei Siegen und 10:0 Toren gegen den BSK Olympia Neugablonz (2.), TSV Kottern (3.) und den TSV Kammlach (4.) durch. Beinahe hätten die C-Junioren des TSV Mindelheim dann am Folgetag den Doppelsieg perfekt gemacht. Letztlich war es nur ein Törchen, das den Unterschied ausmachte und der TSG Thannhausen im C2-Turnier den Turniersieg einbrachte vor dem TSV Mindelheim (2.), der JFG Wertachtal (3.) und dem SVS Türkheim (4.).

Bei den E-Junioren feiert der TSV Mindelheim drei Turniersiege

Eine Bank waren die Gastgeber bei den E-Junioren. Hier gewann der TSV Mindelheim mit seinen Mannschaften alle drei Turniere: Bei der E1 stand der TSV Mindelheim am Ende ohne Punktverlust mit 7:0 Toren am Ende vor dem FC Bad Wörishofen (2.), FSV Dirlewang (3.) und TSV Kirchheim (4.) durch. Auch die E2-Junioren des TSV Mindelheim gaben keinen Punkt ab und gewannen das Turnier mit 15:4 Toren vor dem FSV Dirlewang (2.), TSV Kirchheim und dem FSV Marktoberdorf. Das zweite E2-Turnier brachte einen Mindelheimer Doppelsieg: Team „TSV Mindelheim Schwarz“ gewann dank des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen „TSV Mindelheim Gelb“. Dritter wurde der TSV Kirchheim, Rang vier ging an den FSV Dirlewang.

Die C1-Junioren des TSV Mindelheim gewannen den Hell-Sommercup souverän ohne Punktverlust. Foto: Axel Schmidt

Bei den D-Junioren hatten dann zwei Gastmannschaften die Nase vorn: Die SG Amberg/Wiedergeltingen gewann das erste Turnier vor dem FSV Dirlewang (2.), dem SVS Türkheim (3.) und dem TSV Mindelheim (4.). Den Sieg beim D3-Turnier sicherte sich der TSV Kammlach durch einen 1:0-Sieg im Finale gegen den TSV Kirchheim. Dritter wurde der „TSV Mindelheim Gelb“ , der im Spiel um Platz drei die JFG Wertachtal im Siebenmeterschießen mit 2:1 bezwang. Auf den weiteren Plätzen folgten der SV Breitenbrunn (5.), FC Buchloe (6.), „TSV Mindelheim Schwarz“ (7.) und der SV Egg (8.).

Das Handy war bei Mamas und Papas immer griffbereit, wenn der Fußball-Nachwuchs dem Ball nachjagte. Foto: Axel Schmidt

Bei den F1-Junioren war der SV Amendingen am Ende strahlender Sieger. Dank des besseren Torverhältnisses sicherten sich die Amendinger mit 15 Punkten den Turniersieg vor dem punktgleichen FSV Dirlewang. Dritter wurde der TSV Mindelheim II. Auf den weiteren Plätzen folgten der TV Sontheim (4.), TSV Mindelheim I (5.), FC 98 Auerbach/Stetten (6.), FC Bad Wörishofen (7.). Das F2-Turnier war dann wiederum eine „Mindelheimer“ Angelegenheit. Hier gewann der TSV Mindelheim mit 19 Punkten vor dem SV Amendingen (2.), FSV Dirlewang (3.), TSV Mindelheim II (4.), TSV Mindelheim III (5.), SV Aletshausen (6.), TV Sontheim (7.), SVS Türkheim (8.).