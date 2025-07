Unglückliches Pokal-Aus für den TSV Mindelheim

Der SV Egg hat auch in Mindelheim sein „Pokalsieger-Gesicht“ gezeigt. Der Bezirksligist setzte sich in der dritten Runde des Allgäuer Kreispokals in der Nachspielzeit durch.

Neben dem TSV Mindelheim sind auch der FSV Dirlewang und der TSV Markt Wald ausgeschieden. Damit hält nun nur noch die SG Kirchdorf/Rammingen die Fahnen der heimischen Teams hoch.

Der TSV Mindelheim geht zweimal in Führung

Im Spiel zwischen dem Kreisligisten TSV Mindelheim und dem Bezirksligisten SV Egg waren die Hausherren durch Riccardo Schulz früh in Führung gegangen (8.). Noch in der ersten Halbzeit kamen die Gäste, die amtierender Kreispokalsieger sind, durch Tim Bergmüller zum Ausglech (37.). Kurz nach dem Seitenwechsel war es Mindelheims Neuzugang Quazim Prushi, der die Gastgeber vor 150 Zuschauern erneut in Führung schoss (48.).

Diese Führung verteidigten die Mindelheimer in der Folge lange, doch in der 82. Minute war es Jkob Rehklau, der zum 2:2 traf. Und es kam noch dicker für den TSV Mindelheim: In der fünften Minute der Nachspielzeit war es erneut Tim Bergmiller, der den 3:2-Siegtreffer für den SV Egg erzielte. Damit wurden Erinnerungen an das Pokalfinale wach, in dem der SV Egg gegen den SV Oberegg bis zur 90. Minute mit 1:2 zurückgelegen hatte, nur um dann ebenfalls in der Nachspielzeit die Partie noch in einen 3:2-Sieg zu drehen.

Der FSV Dirlewang scheitert im Elfmeterschießen

Neben dem TSV Mindelheim musste auch der Kreisklassist FSV Dirlewang die Segel streichen. Beim SV Bidingen konnten Vincenz Meske (47.) und Christoph Gallert (84.) jeweils die Bidinger Führung ausgleichen. Im Elfmeterschießen hatten die Hausherren dann die besseren Nerven und zogen dank eines 6:4-Sieges letztlich in die nächste Runde ein.

Im Duell zwischen dem A-Klassisten TSV Markt Wald und dem Kreisklassisten SG Kirchdorf/Rammingen durften die Gäste am Ende jubeln. Der TSV Markt Wald ging vor 200 Zuschauern durch den Treffer von Daniel Kriger mit 1:0 in Führung (13.), doch nur drei Minuten später sorgte Nico Mayer für den Ausgleich. Nach einer halben Stunde brachte Torjäger Tim Rauscher die Gäste in Führung, in der zweiten Halbzeit machte David Schilcher in der 61. Minute mit dem 3:1 den Deckel drauf.

Damit ist die die SG Kirchdorf/Rammingen das einzige Team aus der Region, das im Allgäuer Kreispokal in der nächsten Runde steht. Diese wird am kommenden Mittwoch, 6. August, ausgetragen. Die Paarungen stehen noch nicht fest.