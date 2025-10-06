Der TTSC Warmisried luchst dem Favoriten den ersten Punkt ab

Im ersten Heimspiel in der Verbandsliga Süd der Herren zeigte sich der TTSC Warmisried kampfstark. Der Gegner des TSV Neuried II ging als klarer Favorit ins Rennen. Nicht nur, weil er im Nachmittagsspiel beim TSV Königsbrunn einen deutlichen 7:3-Sieg feierte.

Beim TTSC Warmisried rückte Christopher Holzmann für den Verletzten Christian Schindler ins Team und fügte sich nahtlos ein.

Warmisrieds Ersatzspieler zeigt einen guten Einstand

In den Doppeln waren beide Paarungen von Beginn an hellwach. Nico Holzheu und Thomas Brenner mussten sich in einem hochklassigen Duell der Paarung Hartmann/Hagmüller hauchdünn geschlagen geben. Einen Einstand nach Maß feierten Christopher Holzmann und Florian Mayer. Sie gewannen ihr Spiel sicher in vier Sätzen und konnten ausgleichen.

Nico Holzheu (Mitte) und Thomas Brenner (rechts) coachten Neuzugang Christopher Holzmann bei dessen Debüt. Foto: Florian Mayer

Nico Holzheu und Michael Hagmüller lieferten sich in der Folge einen wahren Schlagabtausch mit spektakulären Ballwechseln. Am Ende siegte der Warmisrieder Spitzenspieler in der Verlängerung des Entscheidungssatzes. Danach fanden weder Thomas Brenner noch Florian Mayer ein Rezept gegen Leon Hartmann und Florian Gründl. Beide Spiele entschieden die Gäste in drei Sätzen für sich. Auch Christopher Holzmann musste sich Pragash Mohanamoorty in einem engen Spiel beugen. Somit zogen die Gäste auf 2:4 davon.

Im zweiten Durchgang muss Warmisried einen Rückstand aufholen

Nico Holzheu verkürzte im Spiel gegen Leon Hartmann den Rückstand und gewann routiniert mit 3:1. Auch im zweiten Einzel konnte Thomas Brenner trotz sehenswertem Spiel nichts Zählbares erreichen und musste Michael Hagmüller den Sieg überlassen. Somit war das hintere Paarkreuz vor ihren Spielen enorm unter Druck, um noch zu punkten.

Florian Mayer konnte Mohanamoorty hierbei in drei knappen Sätzen bezwingen. Der Neuling aufseiten der Hausherren stand damit bereits beim Debüt komplett im Rampenlicht. Christopher Holzmann und Gästespieler Florian Gründl lieferten sich einen wahren Krimi, der im Entscheidungssatz zugunsten des Warmisrieders entschieden wurde. Somit konnte der TTSC Warmisried den ersten Punkt in der Saison feiern und erkämpfte sich ein 5:5 Unentschieden. „Heute haben wir richtig gut gekämpft und uns verdient mit einem Zähler belohnt“, sagte TTSC-Spitzenspieler Nico Holzheu (ttsc)