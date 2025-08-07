Kreispokal Allgäu: Jetzt ist auch die SG Kirchdorf/Rammingen raus

Gegen einen spielerisch überlegenen SV Lachen ließ die SG Kirchdorf/Rammingen eine ganze Reihe hochkarätiger Torchancen in der Anfangsphase des Kreispokalspiels liegen. Zwei Lattenkracher runden dieses Bild ab.
Kirchdorf
