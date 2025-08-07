Icon Menü
Die SG Kirchdorf/Rammingen scheitert im Allgäuer Kreispokal am SV Lachen

Kirchdorf

Kreispokal Allgäu: Jetzt ist auch die SG Kirchdorf/Rammingen raus

Erst im Elfmeterschießen muss sich die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen in der vierten Runde des Kreispokals gegen den SV Lachen geschlagen geben. Am Ende der regulären Spielzeit stand es 2:2.
Von Robert Prestele
    |
    |
    |
    Da war die SG Kirchdorf/Rammingen wieder im Spiel: Sulayman Drammeh (rotes Trikot) erzielte hier den Ausgleichstreffer zum 2:2.
    Da war die SG Kirchdorf/Rammingen wieder im Spiel: Sulayman Drammeh (rotes Trikot) erzielte hier den Ausgleichstreffer zum 2:2. Foto: Robert Prestele

    Gegen einen spielerisch überlegenen SV Lachen ließ die SG Kirchdorf/Rammingen eine ganze Reihe hochkarätiger Torchancen in der Anfangsphase des Kreispokalspiels liegen. Zwei Lattenkracher runden dieses Bild ab.

