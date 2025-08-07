Kirchdorf Kreispokal Allgäu: Jetzt ist auch die SG Kirchdorf/Rammingen raus

Erst im Elfmeterschießen muss sich die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen in der vierten Runde des Kreispokals gegen den SV Lachen geschlagen geben. Am Ende der regulären Spielzeit stand es 2:2.