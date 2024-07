Die Tennis-Herren des TTC Bad Wörishofen steigen aus der Bayernliga ab.

Die Hoffnung auf einen Sieg im letzten Heimspiel war groß, der Einsatz auf dem Platz enorm. Dennoch wurde der Abstieg der 1. Herrenmannschaft des TTC Bad Wörishofen mit einem 0:9 gegen den TC Friedberg besiegelt.

Mannschaftsführer Marcel Zimmermann nahm es sportlich: „Die nächste Saison kann nur besser werden.“ Dann geht es für die erste Herrenmannschaft des TTC Bad Wörishofen, die in der Bayernligaspielzeit 2024 punktlos blieb, in der Landesliga um Punkte.

Der Mannschaftskapitän verletzt sich am Tag vor dem Spiel

Das Glück war dem TTC Bad Wörishofen auch am letzten Spieltag nicht hold. Mannschaftsführer Marcel Zimmermann verletzte sich unglücklich am Tag zuvor und fiel aus, der 22-jährige Philip Schregle rückte auf Spielposition zwei vor und kämpfte gegen den Friedberger Dominik Recek um jeden Punkt. „Er hat eigentlich ganz gut mitgespielt, auch wenn es am Ende relativ deutlich war“, kommentierte Zimmermann die Niederlage Schregles (1:6, 3:6).

Auch Youngster Moritz Specker ging hochmotiviert in sein vorerst letztes Match in der Bayernliga. „Spaß haben, spielen, alles versuchen und schauen, was geht“, lautete sein Motto. Am Ende verlor er gegen Martin Benes deutlich mit 2:6 und 2:6. "Es kann nur besser werden", betonte er, die Vorfreude auf die nächste Saison sei dennoch groß. In einem engen Match unterlag Christoph Steiner Samuel Braun (4:6, 3:6), auch Bernd Elshof machte es mit einer knappen Niederlage gegen Dean Thurner (3:6, 4:6) spannend.

Die meisten Einzel enden mit einer deutlichen Niederlage

Die Wörishofer Nummer eins, Matthias Haim, musste sich Noah Thurner mit 3:6 und 2:6 geschlagen geben, Michael Ackermann unterlag Ben Brandl mit 0:6 und 2:6. Da nach den Einzeln bei einem Spielstand von 0:6 aus Wörishofer Sicht das Spiel nicht mehr zu gewinnen war, einigten sich die Mannschaften auf den Endstand von 0:9 und verzichteten auf die Doppel.

Den Abstieg in die Landesliga nahm die Mannschaft sportlich. „Ich glaube, für die Jungen ist es gut, ein Jahr eine Klasse tiefer zu spielen, um wieder mal ein paar Matches zu gewinnen“, sagte Mannschaftsführer Marcel Zimmermann. „Für die Motivation ist das einfach wichtig.“ Im nächsten Jahr solle eine gute Mischung aus jungen und etablierten Spielern den Erfolg bringen. „Wenn die Jungen ihre Leistung abrufen, wäre es mit Sicherheit möglich, oben mitzuspielen“, freut sich Zimmermann.

Den Abstieg findet er persönlich gar nicht so schlimm. „Ich spiele lieber eine Klasse tiefer und oben mit“, sagt er mit Blick auf die Landesliga. „Und es ist immer noch sehr gutes Tennis.“