So lief der erste Spieltag in den Unterallgäuer Ligen

Pünktlich zum Saisonstart in den Allgäuer Ligen spielte auch das Wetter wieder mit. Bei sommerlichen Temperaturen geizten die Stürmer nicht mit Toren.

Kreisliga Allgäu Nord Der TSV Kammlach ist nach dem Abstieg bestens in der Kreisliga Allgäu angekommen und rangiert nach dem ersten Spieltag auf Platz zwei. Für den TSV Mindelheim endete der Saisonauftakt weniger erfreulich: Nicht nur, dass es gegen den TSV Lautrach/Illerbeuren eine Niederlage setzte. Schmerzhaft ist vor allem die Rote Karte, die Neuzugang Luis Wanninger in der Nachspielzeit kassierte.

TSV Kammlach – TV Boos 4:0

Tore 1:0 Manuel Funk (26.), 2:0 Peter Müller (30.), 3:0 Alexander Schlosser (44.), 4:0 Manuel Funk (66.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Paul Brendelberger

Von einem rundum souveränen und auch in der Höhe verdienten Heimsieg sprach Kammlachs Trainer Marian Argintaru nach dem 4:0-Erfolg seiner Elf gegen Boos. Die Gäste hatten zu Beginn zwar ein Tor erzielt, welches wegen vorangegangenen Handspiels aber zurückgenommen wurde. „Dann haben wir bis zur Halbzeit schon alles klar gemacht“, sagte Argintaru. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Hausherren auf 4:0 und verwalteten das Ergebnis.

TSV Lautrach-Illerbeuren – TSV Mindelheim 2:1

Tore 0:1 Anel Junuzovic (13.), 1:1, 2:1 Tobias Köhl (37., 45. + 1) Rot Luis Wanninger (Mindelheim, 90. + 2) Gelb-Rot Thomas Barbe (Mindelheim, 90. + 4) Zuschauer 110 Schiedsrichter Lukas Dimdik

Gebrauchter Tag für den TSV Mindelheim: Zunächst geben die Frundsbergstädter die 1:0-Führung aus der Hand: Lautrachs Köhl traf binnen weniger Minuten zweimal sehenswert in den Winkel. In der Schlussphase müssen die Mindelheimer außerdem noch zwei Platzverweise hinnehmen.

SV Oberegg – FC Heimertingen 0:0

Zuschauer 90 Schiedsrichter Manuel Lang

Ohne Tore endete das Duell Vizemeister gegen Tabellendritten der Vorsaison. Zum Saisonstart sahen die Zuschauer in der ersten Halbzeit eine hitzige Partie die von vielen Zweikämpfen geprägt war. Hier hatte Huber aufseiten des SV Oberegg die beste Chance, die der Heimertinger Keeper jedoch abwehren konnte. In der zweiten Halbzeit wogte das Spiel hin und her, aber es wollten keine Tore mehr fallen und es bleib beim leistungsgerechten Unentschieden.

TSV Kirchheim – SG Sontheim/Westerheim 2:3

Tore 0:1, 0:2 Maximilian Hebel (24., 65.), 1:2 Martin Loracher (71.), 1:3 Maximilian Hebel (76.), 2:3 Daniel Geiger (86.) Gelb-Rot Manuel Heinzelmann (Kirchheim, 44.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ahmet Gürsoy

Die Rückkehr in die Kreisliga hatte sich der TSV Kirchheim anders vorgestellt. Der Grund für die Niederlage gegen die SG Sontheim/Westerheim hatte einen Namen: Maximilian Hebel. Der Gästestürmer erzielte alle drei Tore. Die Aufholjagd der Kirchheimer, die eine Halbzeit in Unterzahl agieren mussten, wurde nicht belohnt.

650 Zuschauer sahen das Auftaktspiel der Kreisliga Allgäu Nord zwischen dem TV Bad Grönenbach und dem TV Woringen.

Außerdem spielten:

TV Bad Grönenbach – TV Woringen 5:0

Tore 1:0 Henri Mestel (10.), 2:0 Michael Moog (ET, 55.), 3:0 Samuel Richardon (63.), 4:0 Robin Schöllhorn (ET, 71.), 5:0 Tobias Metz (84.) Zuschauer 650 Schiedsrichter Marco Häring

DJK Ost Memmingen – TSV Ottobeuren 3:1

Tore 0:1 Dominik Zuka (7.), 1:1 Naim Nimanaj (40.), 2:1 Levent Zanker (49.), 3:1 Bryan Bertsch (90. + 2) Zuschauer 85 Schiedsrichter Ingo Grieser

TSV Altusried – SV Lachen 3:1

Tore 1:0 Moritz Hoppe (30.), 1:1 Maximilian Reichenberger (60.), 2:1 Tizian Pflaum (90. + 5), 3:1 Robin Bader (90. + 7) Gelb-Rot Leon Schmidt (Lachen, 90. + 2) Zuschauer 80 Schiedsrichter Sebastian Fleschhut

Kreisklasse Allgäu 2: Amberg/Wiedergeltingen feiert starken Einstand

Kreisklasse Allgäu 2 Zwei Spielgemeinschaften führen die Tabelle der Kreisklasse Allgäu 2 nach dem ersten Spieltag an: Die SG Kirchdorf/Rammingen und die SG Amberg/Wiedergeltingen feierten jeweils einen 6:1-Sieg und stehen nun gemeinsam ganz oben.

Die SG Amberg/Wiedergeltingen (weiß-rote Trikots) feierte einen 6:1-Auftaktsieg bei Aufsteiger SV Mattsies (blaue Trikots).

SV Mattsies – SG Amberg/Wiedergeltingen 1:6

Tore 1:0 Jonas Meier (14.), 1:1 Niklas Breiter (15.), 1:2 Manuel Müller (49.), 1:3 Erdem Aksoy (59.), 1:4, 1:5 Leon Schneider (70., 73.), 1:6 Leon Subasi (87.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Jürgen Warnck

Bei seiner Rückkehr in die Kreisklasse hat der SV Mattsies Lehrgeld bezahlt. Gegen den Absteiger aus Amberg/Wiedergeltingen ging der SVM zwar in Führung, kassierte aber postwendend den Ausgleich – und lud die Gäste in der zweiten Halbzeit durch einfache Fehler zu weiteren Toren ein.

SV Schlingen – SG Jengen/Waal 1:3

Tore 0:1 Johannes Bersch (25.), 0:2, 0:3 Simon Wachter (26., 31.), 1:3 Gürkan Gürtürk (40.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Stefan Becker

Mit einem frühen Doppelschlag legten die Gäste die Grundlage zur Auftaktniederlage des SV Schlingen. War das erste Tor noch abgefälscht und unhaltbar, war der zweite Treffer der Unordnung der Hintermannschaft geschuldet. Die Gäste erhöhten kurz danach auf 3:0, Schlingen konnte im Anschluss mehr Chancen generieren, in Überzahl nach einer Zeitstrafe verkürzte das neue Spielertrio sehenswert. Nach der Halbzeit blieb Schlingen am Drücker, ohne Auswirkungen auf den Endstand.

SG Kirchdorf/Rammingen – SpVgg Baisweil-Lauchdorf 6:1

Tore 1:0 Peter Steinhauser (ET, 5.), 1:1 Felix Steinhauser (16.), 2:1 Sebastian Bott (31.), 3:1 Tim Rauscher (46.), 4:1, 5:1 Sulayman Drammeh (49., 79.), 6:1 David Schilcher (87.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Karl Ritter

Von Beginn an kontrollierte die Heimelf das Spielgeschehen und güng früh durch ein Eigentor in Führung. Durch eine Unachtsamkeit der SG-Hintermannschaft konnten die Gäste jedoch ausgleichen. Danach spielte nur noch Kirchdorf/Rammingen und baute das Ergebnis in regelmäßigen Abständen zum 6:1-Endstand aus. Bei konsequenter Chancenauswertung hätte das Ergebnis noch höher ausfallen müssen.

SV Bedernau – SV Schöneberg 2:2

Tore 1:0 Manuel Schmid (39.), 2:0 Sven Hafenmayer (43.), 2:1 Thomas Deinhardt (65.), 2:2 Lukas Kurz (90. + 6) Zuschauer 100 Schiedsrichter Manfred Schmid

Zur Halbzeitpause sah sich der SV Bedernau im VG-Duell gegen den SV Schöneberg schon auf der Siegerstraße: Ein Doppelschlag binnen vier Minuten sorgte für die 2:0-Führung. Mitte der zweiten Halbzeit war es die Schöneberger Legende Thomas Deinhardt, die den Anschlusstreffer erzielte und neue Hoffnung weckte. In der Folge war es bis zum Ende ein kampfbetontes Spiel mit vielen Fouls und Unterbrechungen. In der langen Nachspielzeit konnte der SV Schöneberg mit der letzten Spielaktion durch einen Geniestreich von Kurz noch ausgleichen.

SpVgg Rieden – TSV Pfaffenhausen 3:1

Tore 1:0 Ali Ünal (27.), 1:1 Violent Bajrami (32.), 2:1 Ali Ünal (69., FE), 3:1 Tobias Müller (83.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Francesco Bibbo

Gelungener Einstand: Rieden hat sein erstes Spiel nach dem Aufstieg dank eines Ünal-Doppelpacks gewonnen.

TSV Zaisertshofen – FSV Dirlewang 2:0

Tore 1:0 Dominik Schäffler (89.), 2:0 Simon Reif (90. + 3) Gelb-Rot Steven Frei (Dirlewang, 40.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Hubert Löser

In einer umkämpften ersten Halbzeit war Dirlewang anfangs konsequenter in den Zweikämpfen. Chancen ergaben sich aber weder auf Heim- noch auf Auswärtsseite. Der TSV Zaisertshofen musste nach 20 Minuten den Torhüter aufgrund einer Verletzung ohne Fremdeinwirkung wechseln. Kurz vor der Pause sah Gästespieler Frei die Gelb-Rote Karte. In der zweiten Halbzeit erspielte sich Zaisertshofen dann in Überzahl ein Chancenplus. Doch erst in der 89. Minute erlöste Dominik Schäffler nach schönem Zuspiel von Simon Keller den TSV Zaisertshofen, der in der Nachspielzeit durch Reif noch zum 2:0 kam.

A-Klasse Allgäu 2: Zwei Teams führen die Tabelle an

A-Klasse Allgäu 2 Mit einem an Toren armen, dafür mit deutlich mehr Karten (zwei Gelb-Rote Karten, neun Gelbe Karten) Derby startete die A-Klasse Allgäu 2 am Freitagabend in die neue Saison. Einen Sieger gab es nicht, Türkiyemspor Mindelheim und der FSV Dirlewang II trennten sich 1:1. Einen perfekten Einstand als neuer Trainer seines Heimatvereins SV Salgen/Bronnen feierte Roland Brecheisen mit dem 5:1-Erfolg gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen II. Zusammen mit dem TSV Markt Wald führt der SV Salgen/Bronnen die Tabelle an. Ein Ausrufezeichen setzte die SG Ettringen/Langerringen IV bei ihrer Rückkehr in die A-Klasse.

Türkiyemspor Mindelheim – FSV Dirlewang II 1:1

Tore 1:0 Angelo Nick (51.), 1:1 Markus Schröther (71., FE) Gelb-Rot Moritz Matzke (Dirlewang, 80.), Tolga Akyol (Türkiyemspor, 82.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Jakob Lang



FC 98 Auerbach/Stetten - SV Eggenthal 5:4

Tore 0:1 Michael Kretschmann (9.), 0:2 Elias Schad (18.), 1:2 Daniel Schindler (34.), 2:2 Julian Fischer (41.), 2:3 Elias Schad (45.+2), 3:3 Peter Schuster (47.), 3:4 Simon Schalk (57.), 4:4 Oliver Bittner (60.), 5:4 Daniel Schindler (72.) Zuschauer 55 Schiedsrichter Daniel Saumweber

SV Salgen/Bronnen – SG Amberg/Wiedergeltingen II 5:1

Tore 1:0 Dominik Griebel (28.), 2:0 Maximilian Schneider (41.), 3:0 Benedikt Aigster (45.), 4:0 Sebastian Baumer (45. + 4), 4:1 Noah Nickolai (63.), 5:1 Benedikt Aigster (64.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Florian Wissmiller

Die Heimelf war von Beginn an die stärkere, zielorientiertere Mannschaft und führte bereits zur Halbzeit verdient mit 4:0. Aufgrund der hohen Temperaturen verlief die zweite Halbzeit etwas entspannter. So kam der Gegner zum Anschlusstreffer. Dennoch erzielte Benedikt Aigster den 5:1-Endstand. So konnte der neue Trainer Roland Brecheisen einen perfekten Einstand feiern.

SC Unterrieden – SV Tussenhausen 1:3

Tore 0:1 Onour Mamout Oglou (45., FE), 1:1 Johannes Wohnlich (45. +2), 1:2 Marc Egner (49., FE), 1:3 Dominik Walter (87.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Karl Domberger

FC Buchloe II – TSV Markt Wald 1:5

Tore 0:1 Daniel Kriger (40.), 0:2 Oguzhan Koc (45. + 3), 0:3 Thomas Seifert (60.), 1:3 Maximilian Dodl (64.), 1:4 Lucas Urbin (89.), 1:5 Daniel Kriger (90. + 2) Zuschauer 60 Schiedsrichter Markus Schwenk

SC Eppishausen – SG Breitenbrunn/Loppenhausen 0:0

Zuschauer 100 Schiedsrichter Bernd Gossner

TSV Mittelneufnach – SG Ettringen/Langerringen IV 0:3

Tore 0:1 Joshua Brunnenmeier (4.), 0:2 Matthias Maier (51.), 0:3 Frank Maurer (67.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Konrad Sedlmeir

Mit der ersten Aktion ging der Gast nach einem Eckball in Führung. Danach entwickelte sich ein Spiel im Mittelfeld mit nur wenigen Chancen. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte der Gast und konnte Mitte der zweiten Halbzeit sogar noch das dritte Tor nachlegen. Alles in allem war es ein verdienter Sieg der Ettringer.

A-Klasse Allgäu 3: FCW-Reserve verpasst den Sprung auf Platz eins um ein Tor

A-Klasse Allgäu 3 Die Reserve des FC Bad Wörishofen ist mit einem deutlichen 4:1-Sieg beim TSV Kirchheim II in die Saison gestartet. Für die Tabellenführung reichte dieser Sieg jedoch nicht, hier war der TSV Babenhausen II um ein Tor besser.

SV Oberegg II – SG Heimertingen/Niederr. II 1:1

Tore 0:1 Stefan Meier (16., FE), 1:1 Kilian Moser (28.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Christian Mayer

Mit einem leistungsgerechten Ergebnis trennten sich beide Mannschaften. Stefan Maier verwandelte einen Elfmeter zur Führung für die Gäste. Kilian Moser besorgte in der 28. Minute den Ausgleich, bei dem es bis zum Ende blieb.

TSV Kirchheim II – FC Bad Wörishofen II 1:4

Tore 1:0 Christoph Beer (11.), 1:1 Lukas Werner (25.), 1:2 Dominic Schüll (30.), 1:3 Bastian Doll (61.), 1:4 Dominic Schüll (63.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Bernhard Maurer