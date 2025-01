Der EV Bad Wörishofen geht als Spitzenreiter ins neue Jahr

Nach der erneuten Derby-Niederlage gegen den ESV Türkheim stand das letzte Heimspiel des EV Bad Wörishofen kurz vor dem Jahreswechsel unter dem Motto: Verlieren verboten. Gegen die SG Senden/Ulm/Neu-Ulm sorgten die Wölfe für Wiedergutmachung.

Schon das Hinspiel gegen die Spielgemeinschaft aus Senden und Ulm war an Deutlichkeit kaum zu überbieten. Mit 18:0 fegten die Wörishofer Wölfe die Sendener von ihrem eigenen Eis. Und dennoch war Vorsicht geboten. Denn die Spielgemeinschaft hatte zuvor in Buchloe gewonnen und auch bei der SG Bad Bayersoien/Peiting nur knapp mit 3:4 verloren.

Doch die Mannschaft des Wörishofer Trainergespanns Charly Schönberger und Christoph Seitz ließ sich davon nicht beeindrucken. Mit 6:2 gewannen die Wölfe auch das zweite Spiel gegen die SG Senden und ließen dabei während der 60 Spielminuten nichts anbrennen.

Mit diesem Sieg konnten die Wölfe ihre Derby-Wunden nach der erneuten Niederlage gegen den ESV Türkheim etwas lecken und schlossen das Eishockeyjahr als Tabellenführer der Bezirksliga West ab. Einziger kleiner Makel: Die Bad Wörishofer haben bereits zwei Spiele mehr absolviert als der punktgleiche Tabellenzweite vom ESV Türkheim. Die Celtics haben nach zehn Spielen noch eine weiße Weste und keinen einzigen Punkt abgegeben.

Icon Galerie 26 Bilder Im letzten Spiel des Eishockey-Jahres 2024 gewinnt der EV Bad Wörishofen gegen die SG Senden/Ulm/Neu-Ulm und geht damit als Tabellenführer ins neue Jahr.

Weiter geht es für den EV Bad Wörishofen am kommenden Freitag, dann ist die SG Bad Bayersoien/Peiting zu Gast in der Eisarena. Der Tabellendritte dürfte ein schwereres Kaliber als die SG Senden sein. Gegen die Oberländer sind die Wölfe in dieser Spielzeit noch nicht angetreten. Im Kampf um die Play-off-Plätze gilt aber auch hier für den EVW: Verlieren verboten!