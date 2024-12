EV Bad Wörishofen feiert Sechs-Punkte-Wochenende

Der EV Bad Wörishofen hat die Tabellenführung in der Eishockey-Bezirksliga West zurückerobert. Ausschlaggebend dafür waren zwei Dinge: Erstens hatte der bisherige Spitzenreiter ESV Türkheim ein spielfreies Wochenende. Zweitens holte der EVW die Maximalpunktzahl aus den beiden Spielen gegen die Woodstocks Augsburg und den ESV Buchloe 1b.

Nachdem am Freitagabend auf eigenem Eis die EG Woodstocks Augsburg mit 7:1 besiegt wurde, ging es am Sonntag ins Nachbarschaftsduell nach Buchloe. Die 1b des Bayernligisten machte zuletzt mit zwei Siegen gegen den EC Oberstdorf und den HC Maustadt von sich reden. Verstärkt wurde Buchloe durch Torhüter Fabian Strobel sowie Verteidiger Niklas Holzschneider aus dem aktuellen Bayernligakader.

Nach abwechslungsreichen Anfangsminuten war es Christoph Heckelsmüller, der einen Pass von Moritz Egger aufnahm und mit einem platzierten Schuss die Führung für die Wölfe herausschoss. Heckelsmüller war es auch, der kurz vor der ersten Drittelpause das 2:0 erzielte. Der zweite Spielabschnitt endete 1:1 unentschieden, den Treffer für den EVW erzielte Fabian Staib.

Im letzten Spielabschnitt nahmen kleine Nickeligkeiten zu und es wurden deutlich mehr Checks auf dem Eis gefahren. Das Schiedsrichtergespann hatte beide Hände voll zu tun. In der 55. Spielminute agierte Buchloe im Powerplay, doch Benjamin Katerbau konnte einen Pass an der eigenen blauen Linie abfangen und Fabian Staib traf im Gegenzug zum 4:1. Buchloe nahm nun den Torhüter vom Eis für einen zusätzlichen Spieler. Doch der EVW verteidigte clever und kam durch Heckelsmüllers Empty-Net-Goal zum 5:1-Endstand.

„Das war heute mit eins der besten Spiele meiner Mannschaft in der Saison, wir haben den Kampf von der ersten Spielminute weg angenommen und eine geschlossene Leistung über 60 Minuten gezeigt. Ich bin vom Goalie, über die Verteidigung bis in den Sturm mit allen Spielern mehr als zufrieden, so können wir weitermachen“, sagte Wölfe-Trainer Charly Schönberger.